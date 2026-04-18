«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Брайтоном» и остался в зоне вылета АПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
3
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
2
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вольфсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Урал
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Брайтоном» и остался в зоне вылета АПЛ

Встреча 33-го тура чемпионата Англии завершилась со счетом 2:2.

Источник: Getty Images

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Тоттенхэма» в добавленное ко второму тайму время упустили победу в домашнем матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтоном».

Нападающий «Брайтона» Жоржиньо Рюттер забил гол на 5-й компенсированной минуте и установил окончательный счет встречи — 2:2.

«Брайтон» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 47 очками, «Тоттенхэм» идет на 18-й позиции, набрав 31 очко. В следующем матче «Брайтон» 21 апреля примет «Челси», «Тоттенхэм» 25 апреля встретится на выезде с «Вулверхэмптоном».

Команды, которые займут места с 18-го по 20-е, покинут АПЛ — высший дивизион чемпионата Англии. На 17-й позиции находится «Вест Хэм», который имеет на счету 32 очка и игру в запасе. Всего командам предстоит провести 38 туров. В последний раз «Тоттенхэм» не играл в элите английского футбола в сезоне-1977/78.

Тоттенхэм Хотспур
2:2
Первый тайм: 1:1
Брайтон
Футбол, Англия, Тур 33
18.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Фабиан Хюрцелер
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Педро Порро
(Хави Симонс)
39′
Хави Симонс
(Лукас Бергвалль)
77′
Брайтон
Каору Митома
(Паскаль Грос)
45+3′
Жоржиньо Рюттер
(Ян Пол ван Хекке)
90+5′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
19
Доминик Соланке
7
Хави Симонс
78′
4
Кевин Дансо
65′
37
Микки ван де Вен
13
Дестини Удоджи
76′
24
Джед Спенс
22
Конор Галлахер
76′
15
Лукас Бергвалль
8
Ив Биссума
34′
57′
14
Арчи Грэй
30
Родриго Бентанкур
67′
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
57′
11
Матис Тель
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
27
Матс Виффер
37′
24
Ферди Кадиоглу
11
Янкуба Минте
6
Ян Пол ван Хекке
21
Оливье Боскальи
30
Паскаль Грос
25
Диего Гомес
20′
22
Каору Митома
75′
29
Максим Де Кейпер
13
Джек Хиншелвуд
75′
33
Мэтт О`Райли
18
Дэнни Уэлбек
75′
10
Жоржиньо Рюттер
26
Ясин Айяри
82′
19
Харалампос Костулас
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
6
3
Угловые
7
5
Фолы
14
14
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти