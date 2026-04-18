«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Брайтоном» и остался в зоне вылета АПЛ

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Тоттенхэма» в добавленное ко второму тайму время упустили победу в домашнем матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтоном».
Нападающий «Брайтона» Жоржиньо Рюттер забил гол на 5-й компенсированной минуте и установил окончательный счет встречи — 2:2.
«Брайтон» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 47 очками, «Тоттенхэм» идет на 18-й позиции, набрав 31 очко. В следующем матче «Брайтон» 21 апреля примет «Челси», «Тоттенхэм» 25 апреля встретится на выезде с «Вулверхэмптоном».
Команды, которые займут места с 18-го по 20-е, покинут АПЛ — высший дивизион чемпионата Англии. На 17-й позиции находится «Вест Хэм», который имеет на счету 32 очка и игру в запасе. Всего командам предстоит провести 38 туров. В последний раз «Тоттенхэм» не играл в элите английского футбола в сезоне-1977/78.
Роберто Де Дзерби
Фабиан Хюрцелер
Педро Порро
(Хави Симонс)
39′
Хави Симонс
(Лукас Бергвалль)
77′
Каору Митома
(Паскаль Грос)
45+3′
Жоржиньо Рюттер
(Ян Пол ван Хекке)
90+5′
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
19
Доминик Соланке
7
Хави Симонс
78′
4
Кевин Дансо
65′
37
Микки ван де Вен
13
Дестини Удоджи
76′
24
Джед Спенс
22
Конор Галлахер
76′
15
Лукас Бергвалль
8
Ив Биссума
34′
57′
14
Арчи Грэй
30
Родриго Бентанкур
67′
6
Жоау Пальинья
39
Рандаль Коло Муани
57′
11
Матис Тель
1
Барт Вербрюгген
27
Матс Виффер
37′
24
Ферди Кадиоглу
11
Янкуба Минте
6
Ян Пол ван Хекке
21
Оливье Боскальи
30
Паскаль Грос
25
Диего Гомес
20′
22
Каору Митома
75′
29
Максим Де Кейпер
13
Джек Хиншелвуд
75′
33
Мэтт О`Райли
18
Дэнни Уэлбек
75′
10
Жоржиньо Рюттер
26
Ясин Айяри
82′
19
Харалампос Костулас
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти