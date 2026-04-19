«Реал Сосьедад» в третий раз выиграл Кубок Испании по футболу

МАДРИД, 19 апреля. /ТАСС/. «Реал Сосьедад» в серии пенальти одержал победу над «Атлетико» в финальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Севилье.
Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 2:2. В составе «Реал Сосьедад» забитыми мячами отметились Андер Барренечеа (1-я минута) и Микель Оярсабаль (45+1, пенальти). У «Атлетико» отличились Адемола Лукман (19) и Хулиан Альварес (83). В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказалась команда из Сан-Себастьяна — 4:3. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не вошел в заявку на игру.
Лишь один из пяти последних финалов Кубка Испании завершился в основное время — в 2023 году «Реалу» хватило 90 минут для победы над «Осасуной» (2:1). В прошлом розыгрыше «Барселона» в титульной встрече переиграла «Реал» в дополнительное время (3:2). В 2022 и 2024 годах сильнейшего выявили благодаря серии пенальти.
«Реал Сосьедад» в третий раз стал победителем Кубка Испании. Прежде команда завоевывала трофей в сезонах-1986/87 и 2019/20. Рекордсменом по количеству титулов является «Барселона» (32).