«Тоттенхэм» передал в полицию материалы об оскорблениях в адрес Дансо

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» передал в полицию материалы о расистских оскорблениях в соцсетях в адрес австрийского защитника ганского происхождения Кевина Дансо, подвергшегося травле после результативной ошибки в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу против «Брайтона».
Субботняя встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась вничью — 2:2. На пятой добавленной минуте при счете 2:1 в пользу «шпор» Дансо не сумел обработать мяч в собственной штрафной, в результате чего Ян Паул ван Хекке перехватил его и отдал голевую передачу на Жоржиньо Рюттера. После игры футболист лондонского клуба подвергся травле в соцсетях.
«После матча против “Брайтона” Дансо подвергся и продолжает подвергаться массовым и отвратительным расистским оскорблениям в социальных сетях. Мы услышали крайне мерзкие, унижающие человеческое достоинство проявления расизма. Такое поведение без всяких сомнений является уголовным преступлением. Мы передаем все выявленные материалы в полицию, а также в соответствующие органы стран, где находятся виновные, и администрации социальных сетей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.
«Мы будем добиваться максимально строгого наказания для каждого нарушителя. Мы сотрудничаем со специализированными организациями, которые занимаются мониторингом оскорблений в интернете, расследованием инцидентов и установлением личностей нарушителей. Лицам, допускающим подобные действия, могут грозить тюремные сроки, запрет на посещение футбольных матчей, судимость, штрафы, общественные работы или обязательные образовательные программы по решению полиции. Мы уже добивались уголовных приговоров по делам об оскорблениях наших сотрудников и игроков, в том числе в отношении лиц, находящихся за пределами страны, а также вводили бессрочные запреты на посещение матчей клуба», — подчеркивается в публикации.
«Тоттенхэм», который не побеждает в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 28 декабря на протяжении 15 туров, занимает в турнирной таблице 18-е место с 31 очком. Действующий победитель Лиги Европы находится в зоне вылета в Чемпионшип.
