«Тобол» проиграл «Улытау» и потерпел четвертое поражение в сезоне КПЛ

Матч прошел на стадионе «Металлург» в Жезказгане и завершился победой хозяев поля со счетом — 2:1.
Гости вышли вперед уже на седьмой минуте встречи усилиями сербского нападающего Уроша Миловановича. Под занавес первого тайма ганийский защитник «Улытау» Давид Мартен сравнял счет.
Во второй половине матча на 50-й минуте никарагуанский нападающий жезказганцев Арианер Смит грамотно реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.
Матч хозяева отыгрывали в меньшинстве автор первого гола Давид Мартен получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Победа позволила «Улытау» набрать 11 очков и подняться на пятое место в чемпионате страны.
«Тобол» же за шесть матчей потерпел четвертое поражение и еще ни разу не выиграл в этом сезоне. В турнирной таблице КПЛ костанайцы идут на предпоследней строчке, имея в своем активе два балла.
