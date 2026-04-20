Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
«ПСЖ» Сафонова проиграл «Лиону» в матче Лиги 1

«ПСЖ» Сафонова проиграл «Лиону» в матче чемпионата Франции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» дома уступил «Лиону» в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча прошла в Париже и завершилась поражением действующих чемпионов Лиги 1 со счетом 1:2. В составе победителей мячи забили арендованный у мадридского «Реала» Эндрик (6-я минута) и Афонсу Морейра (18). У проигравших отличился Хвича Кварацхелия (90+4). На 33-й минуте форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш не реализовал 11-метровый удар.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл встречу целиком.

Парижский клуб с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая на один балл «Ланс» и имея на одну игру меньше. «Лион», набрав 54 очка, поднялся на третью строчку.

«ПСЖ» 22 апреля дома проведет перенесенный матч 26-го тура против «Нанта». В 31-м туре парижане в гостях сыграют с «Анже», а «Лион» примет «Осер», обе встречи состоятся 25 апреля.

ПСЖ
1:2
Первый тайм: 0:2
Лион
Футбол, Франция, 30-й тур
19.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Паулу Фонсека
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Фабиан Руис)
90+4′
Лион
Эндрик
(Афонсу Морейра)
6′
Афонсу Морейра
(Эндрик)
18′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Гонсалу Рамуш
33′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
68′
4
Лукас Бералдо
30′
6
Илья Забарный
29′
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
59′
7
Хвича Кварацхелия
17
Витор Феррейра Витинья
39′
33
Уоррен Заир-Эмери
9
Гонсалу Рамуш
59′
19
Ли Кан Ин
65′
14
Дезире Дуэ
59′
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
72′
8
Фабиан Руис
90+5′
Лион
1
Доминик Грейф
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
23
Тайлер Мортон
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
22
Клинтон Мата
19
Мусса Ниакате
17
Афонсу Морейра
21
Рубен Клюйверт
13′
60′
33
Ханс Хатебур
5
Орель Мангаля
79′
6
Таннер Тессманн
44
Халис Мера
85′
85
Ноам Камара
9
Эндрик
79′
7
Адам Карабец
Статистика
ПСЖ
Лион
Желтые карточки
5
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
6
5
Угловые
13
5
Фолы
10
8
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше