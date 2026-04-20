«ПСЖ» Сафонова проиграл «Лиону» в матче Лиги 1

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» дома уступил «Лиону» в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча прошла в Париже и завершилась поражением действующих чемпионов Лиги 1 со счетом 1:2. В составе победителей мячи забили арендованный у мадридского «Реала» Эндрик (6-я минута) и Афонсу Морейра (18). У проигравших отличился Хвича Кварацхелия (90+4). На 33-й минуте форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш не реализовал 11-метровый удар.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл встречу целиком.
Парижский клуб с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая на один балл «Ланс» и имея на одну игру меньше. «Лион», набрав 54 очка, поднялся на третью строчку.
«ПСЖ» 22 апреля дома проведет перенесенный матч 26-го тура против «Нанта». В 31-м туре парижане в гостях сыграют с «Анже», а «Лион» примет «Осер», обе встречи состоятся 25 апреля.
Луис Энрике
Паулу Фонсека
Хвича Кварацхелия
(Фабиан Руис)
90+4′
Эндрик
(Афонсу Морейра)
6′
Афонсу Морейра
(Эндрик)
18′
Гонсалу Рамуш
33′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
68′
4
Лукас Бералдо
30′
6
Илья Забарный
29′
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
59′
7
Хвича Кварацхелия
17
Витор Феррейра Витинья
39′
33
Уоррен Заир-Эмери
9
Гонсалу Рамуш
59′
19
Ли Кан Ин
65′
14
Дезире Дуэ
59′
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
72′
8
Фабиан Руис
90+5′
1
Доминик Грейф
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
23
Тайлер Мортон
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
22
Клинтон Мата
19
Мусса Ниакате
17
Афонсу Морейра
21
Рубен Клюйверт
13′
60′
33
Ханс Хатебур
5
Орель Мангаля
79′
6
Таннер Тессманн
44
Халис Мера
85′
85
Ноам Камара
9
Эндрик
79′
7
Адам Карабец
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
