Футболисты «ПСЖ» хвалят Сафонова за хорошее настроение — Шевалье почти не общается с командой

В январе Сафонов стал основным голкипером «ПСЖ», усадив Шевалье в запас.
По данным источника, в Париже очень ценят Сафонова, а его стабильно хорошее настроение хвалят игроки «ПСЖ». Отмечается, что Матвей, вероятно, останется основным вратарем команды до конца сезона.
Что касается Шевалье, то Люка много работает на тренировках. Однако он практически не общается с партнерами по команде, предпочитая проводить время в одиночестве или с членами персонала «ПСЖ» и тренерским штабом.
Ближайший матч «ПСЖ» сыграет дома против «Нанта» в среду, 22 апреля.
