«Тяжелый матч»: Сафонов о поражении «ПСЖ»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале назвал поражение от «Лиона» в чемпионате Франции тяжелым матчем.

Источник: Reuters

«Пропустили два быстрых гола, пытались вернуться, но не успели. Как обычно тяжелый матч после игр Лиги чемпионов, плюс начинается период матчей через два дня на третий. Хотелось бы видеть более комфортный запас очков в таблице, но имеем то, что есть», — отметил он.

19 апреля «ПСЖ» уступил «Лиону» в матче 30-го тура Лиги 1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 1:2. Сафонов провел весь матч, отразив два удара из четырех.

Российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

ПСЖ
1:2
Первый тайм: 0:2
Лион
Футбол, Франция, 30-й тур
19.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Паулу Фонсека
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Фабиан Руис)
90+4′
Лион
Эндрик
(Афонсу Морейра)
6′
Афонсу Морейра
(Эндрик)
18′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Гонсалу Рамуш
33′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
68′
4
Лукас Бералдо
30′
6
Илья Забарный
29′
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
59′
7
Хвича Кварацхелия
17
Витор Феррейра Витинья
39′
33
Уоррен Заир-Эмери
9
Гонсалу Рамуш
59′
19
Ли Кан Ин
65′
14
Дезире Дуэ
59′
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
72′
8
Фабиан Руис
90+5′
Лион
1
Доминик Грейф
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
23
Тайлер Мортон
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
22
Клинтон Мата
19
Мусса Ниакате
17
Афонсу Морейра
21
Рубен Клюйверт
13′
60′
33
Ханс Хатебур
5
Орель Мангаля
79′
6
Таннер Тессманн
44
Халис Мера
85′
85
Ноам Камара
9
Эндрик
79′
7
Адам Карабец
Статистика
ПСЖ
Лион
Желтые карточки
5
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
6
5
Угловые
13
5
Фолы
10
8
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше