Клоун под номером 10. Колонка Казанского — о Райане Шерки

«Проблема Райана в том, что в первую очередь он думает о себе, во вторую очередь — тоже о себе, и только потом о команде» — слова Руди Гарсии, тренера Шерки в «Лионе», в его первой профессиональной команде. Во Франции своим талантом он немедленно попал в исторические книги. В 16 лет и 102 дня дебютировал в Лиге чемпионов, кстати, против петербургского «Зенита». 16 лет и 140 дней — возраст самого молодого футболиста, который забил за основу «Лиона». Фамилия Шерки. Его ноге принадлежит и самый юный гол в юношеской Лиге чемпионов — 15 лет и 33 дня. По иронии судьбы, этот мяч он положил в ворота… «Ман Сити».