Клоун под номером 10. Колонка Казанского — о Райане Шерки

— Да он просто клоун!
Наша первая реакция на человека, который выходит за принятые в обществе рамки. Обозначая такое место под солнцем какому-нибудь недалекому человеку или даже мерзавцу, мы обесцениваем серьезную профессию.
Сложную и интересную. Профессию клоуна!
Дарить людям смех, а иногда и радость, не обращая внимания на свое настроение, требует колоссального мастерства и самоконтроля. Клоунов много, и иногда цирк уезжает без них. Таких не жалко. Клоунов по-настоящему грандиозных мы не забываем: Карандаш, Юрий Никулин и Михаил Шуйдин, Леонид Енгибаров, Олег Попов, Вячеслав Полунин…
Саму суть клоунады в мировом искусстве изменила Франция. Шуты на ярмарках были плоскими персонажами с острыми языками. В XIX веке итальянскую комедию дель арте переосмыслили. Образ Пьеро получил глубину, меланхолию и одиночество. Во Франции впервые появился дуэт «белого» и «рыжего» клоуна, то есть правильного и творящего всякую дичь. Это родина Марселя Марсо — великий мим вошел в мир в образе клоуна Бипа. Полосатый свитер и потрепанный цилиндр стали частью мировой культуры.
Сложный человек с характером, грустью, смехом, неуклюжестью и находчивостью — именно во Франции клоун стал таким, каким мы знаем его сейчас.
Ничего удивительного, что именно эта страна подарила нам клоуна принципиально иного амплуа, но с той же полнотой восприятия жизни — клоуна-футболиста!
Он дает представление каждую неделю. Его арена — поле. Его номер 10. Он появляется в голубом цвете Манчестера. Имя на афишах большого футбольного цирка горит яркими лампочками хорошего настроения — Райан Шерки.
Финал Кубка лиги «Сити» — «Арсенал». Нервы команды из Лондона звенят высокими нотами натянутых нитей игры. Они, нити, в руках «Сити». Парни Пепа только что повели 1:0. Голевая передача Шерки.
Мяч прилетает на левый фланг атаки. Райан Шерки принимает его на грудь, сбрасывает на ногу и… начинает чеканку. Камера выхватывает Гвардиолу. Он покачивает головой — ему не смешно. Через секунды в Шерки влетит защитник «Арсенала» Бен Уайт. Француз упадет и схватится за ногу. Пока судья показывает желтую карточку «канониру» и все внимание уходит на них, Шерки неожиданно выпрямится, посмотрит озадаченно на толпу, расплывается в улыбке и снова рухнет на спину с гримасой боли…
«Сити» забирает финал. У Шерки голевая передача. Пока партнеры показывают болельщикам Кубок и радуются с ними, Шерки лежит на траве «Уэмбли» с телефоном в руках и не обращает никакого внимания на первый в его биографии большой английский трофей.
Минут за 20 до конца игры «Сити» и «Ливерпуля» Арне Слот и Гвардиола убрали с поля Экитике и Шерки. Игроки сборной Франции поменялись футболками. Экитике выдыхал. Шерки со сложным выражением лица на своей скамейке вдруг надевает футболку форварда «Ливерпуля». Это видел весь мир. Как и его голевую передачу в той игре.
«Сити» против «Челси». «Арсенал» только что потерял очки с «Борнмутом». «Горожанам» необходима победа. Первый тайм идет тяжело. В середине встречи мяч куда-то улетает, и в паузе Шерки подходит к бровке освежиться. Он делает глоток воды, а затем… начинает играть в «поставь бутылку», трюк с подбрасыванием пластика. Пока Гвардиола на противоположной бровке использует время, чтобы поговорить с командой, Шерки делает две попытки поставить бутылку на газон. Обе провальные. В отличие от двух передач, которые превратились в голы. Народ в восторге.
В своем первом, пока еще неполном сезоне Шерки сделал 13 голевых передач во всех турнирах и забил 10 мячей. Удивительные цифры, учитывая скепсис, который сопровождал его переход. Сейчас любой соперник «горожан» сначала соображает, как закрыть кислород «десятке», и только потом думает о Холанне. Возвращение «Сити» в чемпионскую гонку и важнейшая победа над «Арсеналом» сейчас во многом дело ног и футбольного IQ Райана. Он в топ-10 дриблеров всей АПЛ и лидер чемпионата Англии по количеству созданных явных голевых шансов. Шерки — настоящая звезда футбольного цирка.
«Проблема Райана в том, что в первую очередь он думает о себе, во вторую очередь — тоже о себе, и только потом о команде» — слова Руди Гарсии, тренера Шерки в «Лионе», в его первой профессиональной команде. Во Франции своим талантом он немедленно попал в исторические книги. В 16 лет и 102 дня дебютировал в Лиге чемпионов, кстати, против петербургского «Зенита». 16 лет и 140 дней — возраст самого молодого футболиста, который забил за основу «Лиона». Фамилия Шерки. Его ноге принадлежит и самый юный гол в юношеской Лиге чемпионов — 15 лет и 33 дня. По иронии судьбы, этот мяч он положил в ворота… «Ман Сити».
Заголовки типа «Талант поколения», разумеется, закружили голову молодому человеку из пригорода Лиона. Он третий из пяти братьев, но единственный, у кого получилось выйти на иной уровень жизни. Его отец Фабрис играл по любителям и верил, что терпкий итальянско-алжирский коктейль крови поможет его детям лучше бить по мячу.
На одной тренировке, пока старший брат занимался в группе, Райан стоял в сторонке и просто ждал. Рядом с ним оказался мяч. Как и спустя годы на «Уэмбли», он стал чеканить правой — левой — правой — левой. Мяч долго не касался земли. Тренер юношеской команды Рожер Мартинес не поверил своим глазам.
— Это невероятно, невозможно. Чей мальчик? — бросил он в толпу родителей. Фабрис Шерки гордо ответил: «Чей-чей? Мой!».
— Сколько ему?
— Шесть!
— Чтобы в среду был на тренировке.
Райан оказался в группе мальчишек на два года старше. Он стал феноменом.
На поле он видел то, чего не видят другие. Он соображал на два хода вперед и дерзко обыгрывал любого соперника в любом количестве. Его удивительное преимущество над остальными в двуногости — обе ноги удобные! Удары эффективны с любой, а от такого дриблинга теперь уже стонут все — зрители от восторга, соперники от ужаса.
Вот тогда Райан и понял, что просто играть в футбол скучно. Надо творить. Поле стало его ареной, а игра превратилось в цирковой номер.
В основе «Лиона» это оценили. Но далеко не сразу. Его трюки в начале карьеры воспринимались как оскорбление. Вместо простых и надежных передач он обыгрывал соперника, себя, судью и время. Мяч терялся. Команда страдала. На воспитание ответственности личными разговорами тратили время Руди Гарсия, Петер Бос, Лоран Блан, Пьер Саж и Паулу Фонсека. Они видели неограненный алмаз его таланта, но никак не могли найти лазер, чтобы он засиял максимальным блеском.
Эгоизм превратил клоунаду в фарс. «Лион» пару лет назад даже пытался избавиться от него. У Шерки оставался год контракта с французским клубом. Деньги были нужны, а мучения нет.
Лион предлагал Шерки «Фулхэму», «Кристал Пэлас» и «Боруссии» из Дортмунда. В тумане иллюзий фигурировал «ПСЖ». Но переходы по разным причинам срывались. Не помогла даже мама… Килиана Мбаппе. Айза Ламари и ее компания были представителями Шерки. Именно она пыталась хотя бы с кем-то договориться и сама рассказывала Шерки, как будет лучше. Воспитывала! Ноль эмоций от Райана.
В итоге распсиховались все: клуб отстранил Шерки от тренировок с основой и поставил ультиматум — либо продлеваешь контракт и потом как-нибудь, но продадим. Либо «чемодан — вокзал — и куда угодно»!
Мама Мбаппе тоже махнула рукой — с нее и сына хватает. Райан стал «отверженным».
Как он провел первую половину лета-2024, неизвестно. Но дальше…
Шерки поменял агента (теперь это Мусса Сиссоко — агент Усмана Дембеле) и неожиданно для всех… повзрослел. Райан продлил контракт, решившись на все уступки клубу, приготовил себя к сезону и выдал год-концерт в «Лионе». Он стал лучшим ассистентом Лиги 1, лучшим ассистентом Лиги Европы, лучшим молодым игроком этого же турнира и забрал награду «Дриблер года» во Франции.
За ним летящей походкой пришел Гвардиола. 42 миллиона евро, заплаченные «Сити» за Шерки, теперь кажутся копейками.
Пеп очень сдержанно подводил француза к его роли. Гвардиола придумывал Шерки образ «ложной девятки» и «ложного вингера». Он использовал его талант в решающие моменты игр, выпуская со скамейки. Со стороны было интересно наблюдать за их адаптацией друг к другу после провального опыта в «Сити» другого игрока с таким же «уличным» стилем игры. До Шерки номер 10 носил Джек Грилиш. Англичанин пришел как настоящий художник. Только творить! За 100 миллионов евро. Но Джек попал в период тактических изменений «Сити», он не смог приспособиться к системной форме своей команды. Спад и травмы, недоверие и плохая результативность привели к расставанию Грилиша и Пепа.
Новая «десятка» «Сити» это тоже знал и понимал. Он терпеливо относился к экспериментам Гвардиолы. Догадывался, что все это процесс адаптации. Так и получилось.
В нынешнем «Сити» Шерки играет так, как хочет он сам. И Гвардиола.
В декабре тренер выдал всю свою гамму чувств: «Он видит пасы, которые доступны только избранным. Иногда он сводит меня с ума своими потерями, но затем он делает нечто такое, что заставляет меня просто аплодировать».
К началу весны, самому важному отрезку чемпионата, Шерки стал футболистом, который определяет все содержание игры в финальной трети поля. Он переворачивает матчи с соперниками разного калибра. Вскрыть низкий блок пяткой — это к нему. Сделать тонкий пас после стандарта соперника и склеить контракту — он умеет.
Его мастерство сделало реальностью очередное чемпионство «Сити».
Серьезная статистика и большое влияние на игру позволяют Шерки надевать маску клоуна. Невозможно представить такое поведение футболиста в неуверенной команде. В «Сити» реализуемых амбиций позволено многое. Но только избранным. Шерки именно такой.
В современном футболе, наполненном игроками-функциями, математическими расчетами и схемами, воздуха творчеству остается ничтожно мало. Такие клоуны, как Шерки, дают возможность увидеть сам момент появления вдохновения, его прочувствовать. Момент, который невозможно просчитать и запланировать.
Кстати, ему всего 22. Француз только подбирается к своему рассвету как личности и игрока. И с этим можно поздравить нас всех, независимо от клубных цветов.
Шерки еще долго будет нас смешить, а иногда и радовать.