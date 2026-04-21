Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.24
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
19:45
ЦСКА
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.65
П2
4.15
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.57
П2
4.60
Футбол. Испания
20:00
Мальорка
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.20
П2
3.00
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2

Клоун под номером 10. Колонка Казанского — о Райане Шерки

Денис Казанский любит не только футбол, но и цирк. В новом выпуске своей авторской рубрики он создает спектакль про молодого лидера «Ман Сити». При участии Пепа Гвардиолы и мамы Мбаппе.

Источник: Getty Images

— Да он просто клоун!

Наша первая реакция на человека, который выходит за принятые в обществе рамки. Обозначая такое место под солнцем какому-нибудь недалекому человеку или даже мерзавцу, мы обесцениваем серьезную профессию.

Сложную и интересную. Профессию клоуна!

Дарить людям смех, а иногда и радость, не обращая внимания на свое настроение, требует колоссального мастерства и самоконтроля. Клоунов много, и иногда цирк уезжает без них. Таких не жалко. Клоунов по-настоящему грандиозных мы не забываем: Карандаш, Юрий Никулин и Михаил Шуйдин, Леонид Енгибаров, Олег Попов, Вячеслав Полунин…

Саму суть клоунады в мировом искусстве изменила Франция. Шуты на ярмарках были плоскими персонажами с острыми языками. В XIX веке итальянскую комедию дель арте переосмыслили. Образ Пьеро получил глубину, меланхолию и одиночество. Во Франции впервые появился дуэт «белого» и «рыжего» клоуна, то есть правильного и творящего всякую дичь. Это родина Марселя Марсо — великий мим вошел в мир в образе клоуна Бипа. Полосатый свитер и потрепанный цилиндр стали частью мировой культуры.

Сложный человек с характером, грустью, смехом, неуклюжестью и находчивостью — именно во Франции клоун стал таким, каким мы знаем его сейчас.

Ничего удивительного, что именно эта страна подарила нам клоуна принципиально иного амплуа, но с той же полнотой восприятия жизни — клоуна-футболиста!

Он дает представление каждую неделю. Его арена — поле. Его номер 10. Он появляется в голубом цвете Манчестера. Имя на афишах большого футбольного цирка горит яркими лампочками хорошего настроения — Райан Шерки.

Финал Кубка лиги «Сити» — «Арсенал». Нервы команды из Лондона звенят высокими нотами натянутых нитей игры. Они, нити, в руках «Сити». Парни Пепа только что повели 1:0. Голевая передача Шерки.

Мяч прилетает на левый фланг атаки. Райан Шерки принимает его на грудь, сбрасывает на ногу и… начинает чеканку. Камера выхватывает Гвардиолу. Он покачивает головой — ему не смешно. Через секунды в Шерки влетит защитник «Арсенала» Бен Уайт. Француз упадет и схватится за ногу. Пока судья показывает желтую карточку «канониру» и все внимание уходит на них, Шерки неожиданно выпрямится, посмотрит озадаченно на толпу, расплывается в улыбке и снова рухнет на спину с гримасой боли…

«Сити» забирает финал. У Шерки голевая передача. Пока партнеры показывают болельщикам Кубок и радуются с ними, Шерки лежит на траве «Уэмбли» с телефоном в руках и не обращает никакого внимания на первый в его биографии большой английский трофей.

Минут за 20 до конца игры «Сити» и «Ливерпуля» Арне Слот и Гвардиола убрали с поля Экитике и Шерки. Игроки сборной Франции поменялись футболками. Экитике выдыхал. Шерки со сложным выражением лица на своей скамейке вдруг надевает футболку форварда «Ливерпуля». Это видел весь мир. Как и его голевую передачу в той игре.

«Сити» против «Челси». «Арсенал» только что потерял очки с «Борнмутом». «Горожанам» необходима победа. Первый тайм идет тяжело. В середине встречи мяч куда-то улетает, и в паузе Шерки подходит к бровке освежиться. Он делает глоток воды, а затем… начинает играть в «поставь бутылку», трюк с подбрасыванием пластика. Пока Гвардиола на противоположной бровке использует время, чтобы поговорить с командой, Шерки делает две попытки поставить бутылку на газон. Обе провальные. В отличие от двух передач, которые превратились в голы. Народ в восторге.

В своем первом, пока еще неполном сезоне Шерки сделал 13 голевых передач во всех турнирах и забил 10 мячей. Удивительные цифры, учитывая скепсис, который сопровождал его переход. Сейчас любой соперник «горожан» сначала соображает, как закрыть кислород «десятке», и только потом думает о Холанне. Возвращение «Сити» в чемпионскую гонку и важнейшая победа над «Арсеналом» сейчас во многом дело ног и футбольного IQ Райана. Он в топ-10 дриблеров всей АПЛ и лидер чемпионата Англии по количеству созданных явных голевых шансов. Шерки — настоящая звезда футбольного цирка.

«Проблема Райана в том, что в первую очередь он думает о себе, во вторую очередь — тоже о себе, и только потом о команде» — слова Руди Гарсии, тренера Шерки в «Лионе», в его первой профессиональной команде. Во Франции своим талантом он немедленно попал в исторические книги. В 16 лет и 102 дня дебютировал в Лиге чемпионов, кстати, против петербургского «Зенита». 16 лет и 140 дней — возраст самого молодого футболиста, который забил за основу «Лиона». Фамилия Шерки. Его ноге принадлежит и самый юный гол в юношеской Лиге чемпионов — 15 лет и 33 дня. По иронии судьбы, этот мяч он положил в ворота… «Ман Сити».

Заголовки типа «Талант поколения», разумеется, закружили голову молодому человеку из пригорода Лиона. Он третий из пяти братьев, но единственный, у кого получилось выйти на иной уровень жизни. Его отец Фабрис играл по любителям и верил, что терпкий итальянско-алжирский коктейль крови поможет его детям лучше бить по мячу.

На одной тренировке, пока старший брат занимался в группе, Райан стоял в сторонке и просто ждал. Рядом с ним оказался мяч. Как и спустя годы на «Уэмбли», он стал чеканить правой — левой — правой — левой. Мяч долго не касался земли. Тренер юношеской команды Рожер Мартинес не поверил своим глазам.

— Это невероятно, невозможно. Чей мальчик? — бросил он в толпу родителей. Фабрис Шерки гордо ответил: «Чей-чей? Мой!».

— Сколько ему?

— Шесть!

— Чтобы в среду был на тренировке.

Райан оказался в группе мальчишек на два года старше. Он стал феноменом.

На поле он видел то, чего не видят другие. Он соображал на два хода вперед и дерзко обыгрывал любого соперника в любом количестве. Его удивительное преимущество над остальными в двуногости — обе ноги удобные! Удары эффективны с любой, а от такого дриблинга теперь уже стонут все — зрители от восторга, соперники от ужаса.

Вот тогда Райан и понял, что просто играть в футбол скучно. Надо творить. Поле стало его ареной, а игра превратилось в цирковой номер.

В основе «Лиона» это оценили. Но далеко не сразу. Его трюки в начале карьеры воспринимались как оскорбление. Вместо простых и надежных передач он обыгрывал соперника, себя, судью и время. Мяч терялся. Команда страдала. На воспитание ответственности личными разговорами тратили время Руди Гарсия, Петер Бос, Лоран Блан, Пьер Саж и Паулу Фонсека. Они видели неограненный алмаз его таланта, но никак не могли найти лазер, чтобы он засиял максимальным блеском.

Эгоизм превратил клоунаду в фарс. «Лион» пару лет назад даже пытался избавиться от него. У Шерки оставался год контракта с французским клубом. Деньги были нужны, а мучения нет.

Лион предлагал Шерки «Фулхэму», «Кристал Пэлас» и «Боруссии» из Дортмунда. В тумане иллюзий фигурировал «ПСЖ». Но переходы по разным причинам срывались. Не помогла даже мама… Килиана Мбаппе. Айза Ламари и ее компания были представителями Шерки. Именно она пыталась хотя бы с кем-то договориться и сама рассказывала Шерки, как будет лучше. Воспитывала! Ноль эмоций от Райана.

В итоге распсиховались все: клуб отстранил Шерки от тренировок с основой и поставил ультиматум — либо продлеваешь контракт и потом как-нибудь, но продадим. Либо «чемодан — вокзал — и куда угодно»!

Мама Мбаппе тоже махнула рукой — с нее и сына хватает. Райан стал «отверженным».

Как он провел первую половину лета-2024, неизвестно. Но дальше…

Шерки поменял агента (теперь это Мусса Сиссоко — агент Усмана Дембеле) и неожиданно для всех… повзрослел. Райан продлил контракт, решившись на все уступки клубу, приготовил себя к сезону и выдал год-концерт в «Лионе». Он стал лучшим ассистентом Лиги 1, лучшим ассистентом Лиги Европы, лучшим молодым игроком этого же турнира и забрал награду «Дриблер года» во Франции.

За ним летящей походкой пришел Гвардиола. 42 миллиона евро, заплаченные «Сити» за Шерки, теперь кажутся копейками.

Пеп очень сдержанно подводил француза к его роли. Гвардиола придумывал Шерки образ «ложной девятки» и «ложного вингера». Он использовал его талант в решающие моменты игр, выпуская со скамейки. Со стороны было интересно наблюдать за их адаптацией друг к другу после провального опыта в «Сити» другого игрока с таким же «уличным» стилем игры. До Шерки номер 10 носил Джек Грилиш. Англичанин пришел как настоящий художник. Только творить! За 100 миллионов евро. Но Джек попал в период тактических изменений «Сити», он не смог приспособиться к системной форме своей команды. Спад и травмы, недоверие и плохая результативность привели к расставанию Грилиша и Пепа.

Новая «десятка» «Сити» это тоже знал и понимал. Он терпеливо относился к экспериментам Гвардиолы. Догадывался, что все это процесс адаптации. Так и получилось.

В нынешнем «Сити» Шерки играет так, как хочет он сам. И Гвардиола.

В декабре тренер выдал всю свою гамму чувств: «Он видит пасы, которые доступны только избранным. Иногда он сводит меня с ума своими потерями, но затем он делает нечто такое, что заставляет меня просто аплодировать».

К началу весны, самому важному отрезку чемпионата, Шерки стал футболистом, который определяет все содержание игры в финальной трети поля. Он переворачивает матчи с соперниками разного калибра. Вскрыть низкий блок пяткой — это к нему. Сделать тонкий пас после стандарта соперника и склеить контракту — он умеет.

Его мастерство сделало реальностью очередное чемпионство «Сити».

Серьезная статистика и большое влияние на игру позволяют Шерки надевать маску клоуна. Невозможно представить такое поведение футболиста в неуверенной команде. В «Сити» реализуемых амбиций позволено многое. Но только избранным. Шерки именно такой.

В современном футболе, наполненном игроками-функциями, математическими расчетами и схемами, воздуха творчеству остается ничтожно мало. Такие клоуны, как Шерки, дают возможность увидеть сам момент появления вдохновения, его прочувствовать. Момент, который невозможно просчитать и запланировать.

Кстати, ему всего 22. Француз только подбирается к своему рассвету как личности и игрока. И с этим можно поздравить нас всех, независимо от клубных цветов.

Шерки еще долго будет нас смешить, а иногда и радовать.