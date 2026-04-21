Казахстанский клуб объявил об отставке главного тренера после четырех поражений в сезоне КПЛ

Клуб из Костаная на своей официальной странице в Instagram объявил о прекращении сотрудничества с казахстанским специалистом Нурболом Жумаскалиевым, отмечая что с ним «Тобол» добился значимых результатов: завоевал Кубок и Суперкубок Казахстана, а также стал бронзовым призером чемпионата.
«“Тобол” выражает искреннюю благодарность Нурболу Жумаскалиеву, легенде и символу клуба, за проделанную работу, профессионализм и вклад в развитие команды», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, Нурбол Жумаскалиев возглавил «Тобол» в июне 2024 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана костанайцы провели шесть матчей, в которых потерпели четыре поражения и дважды сыграли вничью.