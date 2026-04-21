«Челси» сыплется и ставит антирекорды. Росеньор оказался шарлатаном?

В 34-м туре АПЛ «Челси» едет в гости к «Брайтону». Приятная ностальгия для Лиама Росеньора — англичанин заканчивал на «Амэкс Стэдиум» (тогда он еще назывался «Фалмер») игровую карьеру и начинал тренерскую в молодежной команде «чаек».
Пожалуй, это чуть ли не единственная позитивная новость для 41-летнего специалиста в последние несколько месяцев. Помимо самих по себе ужасных результатов, лондонцы близки к пролету мимо Лиги чемпионов. Одним из главным виновников называют, конечно же, Росеньора.
Приезд из Франции и великолепный старт
В первый день нового, 2026 года «Челси» решил немного всколыхнуть размеренные праздничные дни увольнением Энцо Марески. Нового главного тренера нашли быстро — ввиду отсутствия большого количества кандидатов в середине сезона обратились к клубу-партнеру «Страсбуру» и забрали у них Лиама Росеньора.
Несмотря на кадровые ограничения и близость «Челси» и «Страсбура», решение выглядело вполне неплохим. Во Франции Росеньор построил очень симпатичную команду и в прошлом сезоне занял с ней седьмое место, отстав от топ-3 всего на четыре очка. В нынешнем тоже все складывалось здорово — нахождение около лидирующей пятерки в чемпионате и продолжение борьбы за Кубок и Лигу конференций (основной этап закончили на первом месте).
Безусловно, английскому специалисту сильно помогали вливания «Челси». За полтора сезона при Росеньоре в «Страсбур» напрямую из лондонского гранда перешли (в большинстве случаев в аренду) 10 футболистов. И они играли не последнюю роль — капитан и лидер обороны Мамаду Сарр, основной голкипер Майк Пендерс, опытный Бен Чилуэлл, важнейший краек Диего Морейра. Но заслуга Лиама все равно была колоссальной.
Лондонцев Росеньор подхватил, когда у тех была отвратительная серия — две победы в последних 11 матчах. Но Лиам с ходу начал вытягивать команду из пропасти. В первых семи встречах под руководством нового тренера «Челси» уступил только «Арсеналу» (2:3) в Кубке лиги. Зато прошел дальше в Кубке Англии «Чарльтон» (5:1), добыл две победы в ЛЧ, провернул мощный камбэк в чемпионате с «Вест Хэмом» — за 35 минут синие превратили 0:2 в 3:2 с победным мячом на 90+2-й.
Казалось, что Росеньор за короткий промежуток времени подкрутил необходимые настройки и вылечил болезненный «Челси» Марески. В АПЛ за несколько туров синие прыгнули с 8-го места на 5-е, а в ЛЧ вошли в топ-8 по итогам общего этапа.
|Матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|12
|8
|2
|2
Оба поражения пришлись на неприступный «Арсенал». Забавное совпадение, что и следующий, третий, проигрыш Росеньора выпадет так же на лидеров чемпионата — в 28-м туре получат 1:2 на «Эмирейтс».
Положительными были и личные достижения. Лиам стал первым тренером с 2016 года, выигравшим свой дебютный матч в «Челси». Тогда это удалось Антонио Конте, а потом итальянца настигла череда из девяти неудачных стартов кряду.
|Тренер
|С кем дебют
|Где играли
|Счет
|Антонио Конте
|Вест Хэм
|Дома
|2:1
|Маурицио Сарри
|Манчестер Сити
|Нейтральное поле
|0:2
|Фрэнк Лэмпард
|Манчестер Юнайтед
|В гостях
|4:0
|Томас Тухель
|Вулверхэмптон
|Дома
|0:0
|Грэм Поттер
|Зальцбург
|Дома
|1:1
|Бруно Сальтор
|Ливерпуль
|Дома
|0:0
|Фрэнк Лэмпард
|Вулверхэмптон
|В гостях
|1:0
|Маурисио Почеттино
|Ливерпуль
|Дома
|1:1
|Энцо Мареска
|Манчестер Сити
|Дома
|0:2
|Каллум Макфарлейн*
|Манчестер Сити
|В гостях
|1:1
|Лиам Росеньор
|Чарльтон
|В гостях
|1:5
*В качестве и.о. (Transfermark)
Росеньор с первых дней очаровал практически всех причастных к «Челси» — от игроков и сотрудников до фанатов. Лиам познакомился со всем персоналом клуба, сократил время групповых встреч, хвалил футболистов за мелочи (вроде прогресса Эстевао в английском языке), максимально приятно вел себя на пресс-конференциях. Были и слегка экстравагантные вещи: пресловутый конкурс по сборке лего, лекция о правильном мытье рук (тогда в команде ходил вирус) и аплодисменты на поле без перчаток, чтобы звон был слышен всем.
Что немаловажно, образ теплого добряка подкреплялся хорошими результатами. Но идиллия продлилась недолго.
Ужасная весна
В начале марта «Челси» вновь выдал неплохую серию — минимально проиграл «Арсеналу» (1:2), но победил «Астон Виллу» (4:1) и «Рексхэм» (4:2). Все матчи были в гостях, что еще больше придавало значение успехам. Однако дальше лондонцы покатились вниз с такой скоростью, которой болельщики синих не чувствовали давно.
|Матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|10
|3
|0
|7
Особый кошмар — последние семь встреч. В них «Челси» обыграл только «Порт Вейл» из третьего дивизиона со счетом 7:0. Остальные шесть закончились с общим счетом 2:16. Конечно же, ноль побед.
На этом отрезке было несколько топовых соперников (хотя влетали и «Эвертону» 0:3), но это отдельная слабость Росеньора. Лиам ни разу не взял очки против мощного оппонента, а в последний раз «Челси» это удавалось за два дня до назначения англичанина — 1:1 с «Манчестер Сити», когда рулил Каллум Макфарлейн.
|Соперник
|Где играли
|Счет
|Арсенал
|Дома
|2:3
|Арсенал
|В гостях
|1:0
|Арсенал
|В гостях
|2:1
|ПСЖ
|В гостях
|5:2
|ПСЖ
|Дома
|0:3
|Манчестер Сити
|Дома
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|Дома
|0:1
|Итого: 7 матчей, 7 поражений, разница мячей – 5-18
После «Сити» 41-летний специалист вновь провел правильную и стерильную пресс-конференцию. Сказал, что все начинается с тренера (имея в виду неудачи), клуб находится в сложном положении, а усердия игроков вполне хватает.
«Надо было помнить, что мы играли против команды, стремящейся завоевать титул, — отметил Росеньор. — Мы должны выигрывать такие матчи. Я за этим сюда и приехал. Предотвратить первый гол было тяжело, второй гол — ошибка на краю штрафной, третий гол — ошибка».
Через шесть дней на «Стэмфорд Бридж» приехал «Манчестер Юнайтед». И это стало очередной болью для фанатов лондонцев. На этот раз синие ничего не смогли противопоставить паре центральных защитников Хевен — Мазрауи. На встрече с журналистами Росеньор внезапно включил «режим Артеты», рассуждая о том, что его команда была лучше соперника.
«Вплоть до штрафной площади мы были очень хороши, — говорил тренер. — Я могу сказать только то, что, на мой взгляд, мы доминировали с первой минуты и до конца игры. Но проиграть этот матч таким образом — это крайне разочаровывает, потому что у нас было много возможностей выиграть».
Игрой с «МЮ» Росеньор переписал еще одну антирекордную страницу клуба. «Челси» проиграл четвертый матч подряд, в них он не забил ни разу. Серия хуже была в истории синих лишь однажды — в ноябре 1912-го команда уступила без голов пять раз.
Потеря раздевалки
Прямо сейчас в «Челси» нет в достаточном количестве ментальных лидеров и вожаков типа Дидье Дрогба, Джона Терри или Фрэнка Лэмпарда. Таким разве что можно представить нынешнего капитана Риса Джеймса. Остальные — неокрепшая молодежь, свежеприбывшие игроки или наемники, для которых «Челси» будет очередным перевалочным пунктом.
Коллектив Росеньора — с отрывом самая молодая команда АПЛ. Средний возраст всего состава — 23,6 года. Следующим в списке идет «Сандерленд» (25,1 года). У Лиама просто нет в наличии опытных игроков за 30, а в основе выходят 18-летний Эстевао, 20-летний Хато и 21-летний Сантос.
|Игрок
|Возраст
|Тосин Адарабиойо
|28
|Роберт Санчес
|28
|Марк Кукурелья
|27
|Трево Чалоба
|26
|Рис Джеймс
|26
|Педро Нету
|26
Вероятно, в раздевалке нет группы людей, способных повести клуб за собой и за тренером в частности. Пиком ухудшающихся отношений стал инцидент с Энцо Фернандесом. Часть футболистов не поддержала отстранение аргентинца, а самая активная группа во главе с Рисом Джеймсом даже инициировала встречу с Росеньором и боссами клуба, чтобы убедить тренера восстановить Фернандеса в команде хотя бы к матчу с «Манчестер Сити».
Покровительство руководства
Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» интервью The Athletic дал совладелец «Челси» Бехдад Эгбали. В нем он выразил полную поддержку Росеньору.
«Что касается Лиама, у нас была возможность работать с ним ежедневно более 18 месяцев, поэтому мы знали, чего ожидать, — сказал Эгбали. — Считаем, что у него есть все задатки для успеха в “Челси”. Он отлично начал. Последние 5−6 матчей были непростыми, но мы поддерживаем Лиама. Конечно, это бизнес, ориентированный на результат, но считаем, что он может добиться успеха в долгосрочной перспективе».
Сам англичанин точно знает о том, что имеет карт-бланш на время строительства команды. И даже не стесняется говорить об этом после провальной серии из шести поражений в семи матчах.
«Они поддерживали меня в наших ежедневных разговорах, спортивные директора оказали великолепную поддержку мне и команде. Я совершал ошибки. Они поддерживали меня в разных областях различными способами, и я чувствую, что игроки понимают, что мы все очень сходимся в том, чего хотим достичь».
Долгий союз Росеньора и «Челси», похоже, действительно имеет место. В марте The Telegraph выпустил интересный инсайд: клуб не уволит Лиама, даже если тот не сможет вывести команду в Лигу чемпионов. Владельцы синих готовы ждать и оценят работу тренера не раньше лета 2027 года.
О доверии Росеньору вторят Фабрицио Романо и специалист по «Челси» из Daily Mail Киран Гилл. Они пишут, что Лиам активно участвует в обсуждении летних трансферов, а в команде ожидают, что англичанин точно останется на посту как минимум до начала следующего сезона.
Кто может быть следующим?
Несмотря на публичную поддержку, при текущих результатах растут опасения, что Росеньор все-таки может покинуть «Челси» сразу после сезона. Основных кандидатов (а после сезона их количество точно прибавится) на данный момент несколько. Первым на замену Лиаму английские СМИ видят Филипе Луиса.
Бразилец расстался с «Фламенго» как раз из-за связей с BlueCo. Якобы Луис вел переговоры с владельцами «Челси» и надеялся стать главным тренером уже зимой. Но в какой-то момент стало понятно, что речь идет о «Страсбуре», и Филипе тут же вернулся к обсуждению нового контракта с «Фламенго». Там не потерпели таких поворотов и легко убрали южноамериканца.
Также на карандаше Хави и Оливер Гласнер. Испанец все еще без работы после ухода из «Барселоны» в мае 2024-го и имеет опыт в больших клубах. Немец точно уйдет из «Кристал Пэлас» летом. По его словам, «за новым вызовом».
Последний громкий слух — «Челси» следит за развитием карьеры Диего Симеоне в «Атлетико». Аргентинец может покинуть Испанию в ближайшие несколько месяцев, в том числе на фоне испортившихся отношений со спортивным директором Матеу Алемани.
Сложные условия
Росеньору во многом не повезло. Он пришел в малоопытную команду с огромным количеством футболистов внутри — пока попробуешь всех в поисках того самого золотого состава, пройдет не один месяц. Вдобавок получил дефицит элитных игроков на определенные позиции (вратарь, центральный защитник, вингер). Дополнительной сложностью стал кризис лидеров — 1+0 Палмера в последних 10 матчах, конфликт с Энцо, травма Джеймса.
Но это оправдывает не в полной мере — Лиам точно знал, что идет в проблемный уже несколько последних лет клуб.
Росеньор возмутительно хорош, когда речь идет не о тренерских способностях. Уютные пресс-конференции, уверенные комментарии для СМИ, попытки сплочения коллектива, классный блокнот во время матчей, умные (но это не точно) тактические записки при 0:3 с «Эвертоном» и «ПСЖ». Как будто бы всеми силами хочет показать: «я тренер, смотрите, как умею».
Но для позитива на поле этого недостаточно. И теперь можно точно сказать, что первоначальные результаты были классическим эмоциональным всплеском после назначения нового главного тренера.