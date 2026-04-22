Мало Головин: как дела у наших легионеров в Европе, Азии и США

Нынешняя весна стала очень насыщенной для российских футболистов, выступающих в зарубежных клубах. Отвоевал статус основного вратаря ПСЖ Матвей Сафонов — он борется за победы в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Полузащитник «Монако» Александр Головин пытается помочь своей команде пробиться в главный еврокубок. В США Алексей Миранчук впервые провел матч в качестве капитана «Атланты Юнайтед». В Китае защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин лидирует со своей командой в чемпионате, а главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поднял клуб со дна таблицы в ее середину.
Сафонов
Прошлая неделя выдалась для российского вратаря противоречивой. Сначала он совершил несколько спасений в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» и помог ПСЖ выиграть 2:1. В совокупности с домашней победой 2:0 это вывело команду в полуфинал, где 28 апреля и 6 мая парижане сыграют с мюнхенской «Баварией».
Однако затем последовало домашнее поражение в 30-м туре чемпионата Франции от «Лиона» (1:2). Из-за этого ПСЖ позволил вплотную подобраться своему ближайшему преследователю — «Лансу». Сейчас парижане опережают его на одно очко и при этом имеют матч в запасе. До конца чемпионата ПСЖ осталось провести шесть встреч, «Лансу» — пять.
22 апреля ПСЖ сравняется с конкурентом по количеству игр, приняв дома «Нант». При этом в середине мая подопечным Луиса Энрике предстоит сыграть в гостях с «Лансом» — этот матч может стать ключевым в борьбе за чемпионство.
Стоит отметить, что игра с «Лионом» стала для Сафонова 17-й подряд в основном составе ПСЖ. С января, когда он вытеснил из основы Люку Шевалье, Матвей не уступает ему место в старте.
Напомним, российский вратарь перешел в ПСЖ чуть меньше двух лет назад. В прошлом сезоне он выиграл чемпионат и Кубок Франции, но выступал в роли резервиста звездного итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, хотя и сыграл немало матчей в первой половине сезона. Летом Доннарумма ушел в «Манчестер Сити», а парижане приобрели Шевалье, на которого изначально делали ставку как на основного голкипера. Однако зимой после травмы и последовавшей серии неудачных матчей он уступил место Сафонову.
— Сафонов продолжает уверенно играть и за редкими исключениями избегать ошибок, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Он большой молодец, что пока выигрывает конкуренцию у Шевалье. Главное ему продолжать играть на том же уровне, что сейчас. Тогда до конца сезона он точно не упустит место в старте. А если принесет ПСЖ чемпионство и победу в Лиге чемпионов, то может сохранить свои позиции и на следующий сезон.
Головин
Провалив первую половину чемпионата, «Монако» застрял в середине таблицы Лиги 1. Но с февраля прибавил и выдал серию из восьми побед подряд, что вернуло монегасков в борьбу за место в первой четверке, дающее право играть в следующей Лиге чемпионов.
Александр Головин был одним из ключевых игроков, благодаря кому этот взлет стал возможен. В частности, его голы принесли победы в гостях над ПСЖ (3:1) и дома над одним из главных конкурентов в борьбе за место в топ-4 «Марселем» (2:1). Неудивительно, что после травмы российского полузащитника победная серия прервалась и в последних двух матчах «Монако» терял очки.
Сначала было выездное разгромное поражение от «Парижа» (1:4), когда Головин вообще был вне заявки. А в последней игре дома против «Осера» (2:2) Александр смог лишь на 78-й минуте выйти на замену. Его команда сыграла вничью. Сейчас она идет на седьмом месте с отставанием в четыре очка от третьей строчки. До конца турнира осталось четыре тура.
— Головин, как обычно, один из лидеров «Монако» и старается изо всех сил держать клуб на плаву, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко. — Все восемь сезонов он, если не травмирован, имеет твердое место в основе, забивает голы и отдает результативные передачи. Он не всегда стабилен, но это скорее связано с общей нестабильностью команды, в которой постоянно меняют тренеров, поэтому она отрезками играет хорошо, а потом может провалиться. Поэтому так, по сути, ни разу и не поборолась с ПСЖ за золото. Нынешний сезон такой же, но Головин вполне может помочь «Монако» попасть в Лигу чемпионов.
Миранчук
16 апреля в 1/16 финала Открытого Кубка США «Атланта Юнайтед» выиграла в гостях у «Чаттануги» (3:1) и прошла дальше. Этот матч стал первым, в котором капитаном команды был Алексей Миранчук.
Он получил повязку из-за травмы Мигеля Альмирона, постоянного капитана «Атланты». При этом в клубе не скрывают, что теперь Алексей будет постоянным кандидатом на данную роль в случае отсутствия Альмирона. При этом старт чемпионата MLS команда провалила. В первых восьми турах «Атланта» проиграла шесть раз при одной победе и одной ничьи. Миранчук сыграл шесть матчей и забил четыре гола.
«Атланта» идет предпоследней в Восточной конференции, в четырех очках от зоны плей-офф.
Слуцкий
Леонид Слуцкий уже третий сезон возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Дважды приводил его ко второму месту в чемпионате Китая, до последнего тура борясь за золото. Но в нынешнем розыгрыше это сделать будет гораздо сложнее, так как команда начала чемпионат с минус 10 очков.
Это было наказание от местных футбольных органов за участие в договорных матчах. Тем не менее команда Слуцкого сумела отыграть эти 10 баллов и сейчас уверенно идет в середине турнирной таблицы после семи туров. А лидирует один из конкурентов «Шанхая» по прошлым двум сезонам «Чэнду Жунчэн», за который с февраля выступает российский защитник Егор Сорокин. Его команда имеет отрыв от второго места в два очка.
Автор: Алексей Фомин