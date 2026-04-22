Мбаппе и Винисиус забили под свист, «Челси» унижен, безумный камбэк вывел «Интер» в финал Кубка Италии

Англия: влипли в историю
На выходных «Уэмбли» примет полуфинальные матчи Кубка Англии, поэтому их участники проводят игры очередного тура АПЛ раньше остальных. Начинать же выпало кризисному «Челси», который стартовал в Брайтоне в полном соответствии со своим нынешним статусом — пропустив после углового. Да еще и максимально нелепо, так как на ногу Ферди Кадиоглу мяч прилетел от головы Хато, а спасти ворота Санчесу помешал рикошет от Фофана.
Получилось очень обидно. Еще хуже было то, что синие ничего не могли предложить в ответ. И точно они будут критиковать судей, ведь вторая голевая атака «чаек», в концовке которой Рюттер выкатил мяч Хиншелвуду, началась с попадания в руку игрока хозяев у линии собственной штрафной. Но точно не судьи виноваты в кошмарной серии лондонцев. Получив третий гол от Уэлбека, команда Лиама Росеньора все дальше от ЛЧ. А «Брайтон» — чуть ближе. Сбросив «Челси» с шестого места, «чайки» оказались в пяти очках от «Ливерпуля».
У Росеньора, кстати, худший процент поражений в АПЛ для всех тренеров «Челси», отработавших не менее пяти матчей — 46 (6 в 13 играх). Неудивительно, что именно под его началом синие впервые за 114 лет проиграли в английском чемпионате пять раз подряд. Как говорится, влипли в историю.
Испания: гол-извинение
Вылетев из ЛЧ, «Реал», по сути, играет только за свою репутацию. Ясно же, что потерять место в топ-5 невозможно. Это даже сложнее, чем отыграть девятиочковое отставание от «Барселоны» и вмешаться в борьбу за титул. Соответственно, дополнительной мотивацией могут быть личные достижения отдельных игроков, и прежде всего Мбаппе, а также намеченное на 10 мая класико. Такие матчи от мест в таблице не зависят, но болельщики «королевского клуба» хотят большего, и они недовольны.
В подобных ситуациях обычно достается звездам, и во вторник значительная часть зрителей на «Бернабеу» освистывала Винисиуса Жуниора и Мбаппе. Это было отчетливо слышно всякий раз, когда форварды касались мяча. Может быть, поэтому Килиан не слишком сильно праздновал свой гол? Но все-таки улыбка на лице француза сияла, и скорее дело в том, что его успех — чистое везение. Арде Гюлеру, на которого записали результативный пас, помог удачный отскок от защитника, а после дальнего удара Мбаппе вратаря «Алавеса» поставил в тупик рикошет.
Что до реакции трибун, то Беллингему, который потом был явно недоволен своей заменой, аплодировали. А настоящую овацию устроили молодежи «Реала», которая накануне выиграла юношескую Лигу УЕФА (U-19). Но и Винисиус положительную реакцию фанатов заслужил своим голом, после чего продемонстрировал что-то вроде примиряюще-извиняющегося жеста. Его форма точно должна порадовать главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, однако экс-наставник сливочных точно в шоке от новой травмы Эдера Милитао. Защитник не смог доиграть первый тайм и был заменен в добавленное арбитром время на Рюдигера.
А еще отметим кошмар в мадридской обороне в концовке матча и вернемся к голу Мбаппе, который получился особенным во всех отношениях. Во-первых, Килиан стал первым французом, который четыре сезона подряд, выступая в лигах топ-5, забивает не менее 40 раз. Во-вторых, он установил персональный рекорд по результативным ударам из-за штрафной в рамках одного спортивного года (8). Наконец, опередив Обамеянга, форвард «Реала» вошел в десятку лучших бомбардиров ведущих европейских лиг в XXI веке (246 голов).
«Бетис» все еще занимает пятое место, которое с большой долей вероятности принесет путевку в Лигу чемпионов (Испания в рейтинге УЕФА пока опережает Германию), но команда Мануэля Пеллегрини в глубоком кризисе. В середине прошлой недели андалусийцы кошмарным образом вылетели из ЛЕ, позволив «Браге» превратить 2:0 в 2:4. А в Ла лиге безвыигрышная серия ко вторнику насчитывала семь туров.
Последний успех зелено-белых датировался 15 февраля, и проблемы стали множиться уже в начале игры с «Жироной». Эчеверри, продемонстрировав восхитительный дриблинг, заигрался и не забил, однако отскок оказался в пользу открывшего счет Цыганкова. Но все-таки рано или поздно черная серия «Бетиса» должна была прерваться. Перелом начался, когда Марк Рока перед штрафной убрал на замахе защитника и сравнял счет.
А потом все решилось в дуэли партнеров по сборной Марокко. Ее выиграл Эззалзули, который забил в быстрой контратаке с паса Бакамбу и потом вывел на победный удар Родриго Рикельме. В свою очередь реализовавший пенальти Унахи не смог оформить спасительный для «Жироны» дубль из-за отмены взятия ворот. «Бетис» ждал победы более двух месяцев и наконец-то может перевести дух.
Италия: чудо имени Сучича и Чалханоглу
Кубок Италии. Полуфинал
Интер — Комо — 3:2
За полтора месяца «Интер» и «Комо» сыграли между собой два полярных по содержанию матча. В первом полуфинале Кубка Италии зрители голов так и не увидели, зато они получили компенсацию в Серии А. Команда Сеска Фабрегаса ввязалась в игру на встречных курсах, повела 2:0, но все же уступила в сумасшедшей перестрелке более искушенному сопернику (3:4). Казалось, это станет для сине-белых уроком, и в день, когда на кону выход в кубковый финал, они будут более прагматичными.
Дисциплины и впрямь прибавилось, только и смелость никуда не делась. Уже в дебюте Хосеп Мартинес спас после выстрела Батурины в ближний угол, после чего удар Кемпфа со «второго этажа» пришелся в каркас ворот. Когда же игра, казалось, вошла в более спокойный режим, «Комо» взорвался голевой атакой. Ван дер Бремпт резко ушел от Димарко и от линии поля выкатил мяч дежурившему в центре штрафной Батурине. А ответный гол миланцев, когда подачу углового замыкал Тюрам, отменил остановивший мяч на ленточке головой Перроне.
Еще более незавидным положение хозяев стало в начале второго тайма, когда в центре поля грубо ошибся Зелиньски. Перехвативший мяч Нико Пас мгновенно оценил ситуацию и отдал прекрасную передачу на ход да Кунье, который мог пасовать, но поставил вратаря в тупик ударом с острого угла. Снова травмировавшийся Лаутаро Мартинес с грустью наблюдал за этим с трибуны. Но как все изменилось в концовке! Нерадзурри вернул к жизни дальний удар Хакана Чалханоглу, после чего турок сравнял счет нетипичным для себя ударом головой с прекрасной подачи Сучича. 2:2.
Именно хорват стал архитектором мощного камбэка, в концовке добавив к двум результативным передачам победный гол. Для «Комо» это еще один болезненный урок, а Кристиан Киву — персональный кошмар Фабрегаса. Ведомый румыном «Интер» сыграет в финале в 16-й раз, уступая по данному показателю только «Ювентусу» (22) и «Роме» (17).
Франция: второй финал Сажа
Кубок Франции. Полуфинал
Ланс — Тулуза — 4:1
«Ланс» благодаря поражению «ПСЖ» от «Лиона» (1:2) вернулся в чемпионскую гонку, и теоретически команда Пьера Сажа, который два года назад вывел в финал Кубка Франции «Лион», может даже оформить золотой дубль. Такой результат был у кроваво-золотых в сезоне-1997/98, когда единственный раз в истории клуба был выигран кубковый турнир. После уверенной победы над «Тулузой» до второго по значимости национального трофея остался один шаг.
Во вторник солидный задел был создан усилиями Товена, который открыл счет с пенальти, а потом выступил соавтором гола поразившего цель с дальней дистанции Сен-Максимена. Потом, правда, «Ланс» придумал себе проблемы кошмарным розыгрышем от своих ворот и фактически подарил гол Идальго. Но статус-кво был оперативно восстановлен буквально внесшим мяч в ворота Юдолем. А Томассон довел счет до крупного уже «на бис».
Статистика дня
7 голов забил с учетом всех турниров полузащитник «Комо» Батурина. Он делит звание самого результативного игрока средней линии Серии А с одноклубником Пасом, Мактоминаем из «Наполи» и Маккенни из «Ювентуса».
7 раз забивал в ворота «Челси» нападающий «Брайтона» Уэлбек. Это его любимый соперник наряду с «Вест Хэмом». Кроме того, форвард повторил клубный рекорд Глена Мюррея по числу голов в одном сезоне АПЛ (13).
16 матчей Ла лиги выиграл во вторник «Реал», не потеряв ни одного очка. Это рекорд турнира для одного дня недели.
24-м футболистом, сыгравшим за «Реал» 300 матчей в Ла лиге, стал защитник Карвахаль.
Автор: Андрей Кузичев