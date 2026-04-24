Первый казахстанец в истории «Барселоны». Что нужно знать о талантливом Мендиканове

В августе 2025-го произошло знаковое для казахстанского спорта событие — «Челси» объявил о подписании контракта с 17-летним талантом «Кайрата» Дастаном Сатпаевым. Юноша еще на год остался на родине, но по окончании сезона присоединится к системе лондонского гранда. Не факт, что сразу к основной команде, но действительно есть чем гордиться.
И вот прошло чуть более полугода, и другой выходец из Казахстана подписался с грандом. И тут случай даже более интересный. Кариму Мендиканову всего 15 лет, его способности на родине не особо оценили, и семье пришлось многим пожертвовать, чтобы перевезти парня в Испанию и там дождаться шанса. Но обо всем по порядку.
Сутки на поезде, переезд в Испанию
Мендиканов родился в городе Уральске на севере Казахстана — неподалеку от Оренбурга и Самары. Здесь мальчика заметил тренер Сергей Кондаков, который начал проводить с ним индивидуальные тренировки. Отец Карима Руслан считает, что именно заложенная тогда база очень помогла его сыну в дальнейшем.
Но время шло, и нужно было начинать тренировки с командой. Сначала мальчик с отцом ездили на турниры в Астану на поезде — около 1400 километров в одну сторону, более суток в пути.
«Могли жить в таком режиме в течение месяца, пока шел турнир, ездить из одного города в другой и обратно. Другие удивлялись, не верили, что мы так ездим», — рассказывал Мендиканов-старший Kazinform.
В 2020-м, когда Кариму стукнуло 9, семья переехала в Астану. Мальчик занимался в школе Astana Juniors, но оказалось, что она никак не связана с клубом «Астана». Плюс занятия были недешевыми — 50 тысяч тенге в месяц (около 8 тысяч рублей по текущему курсу), потому вскоре было решено уйти оттуда. Семья экономила деньги, так как у Руслана Мендиканова еще три ребенка.
Карим все же попал на просмотр в «Астану», но ответа от клуба семейство не дождалось. Карим играл на детско-юношеских турнирах, и после одного из матчей судья подошел к его отцу и дал совет: «Хоть квартиру продавай, но вези его в Европу».
В 2022-м Руслан и Карим переехали в Испанию. Учили языки, поначалу тренировались самостоятельно и оформляли все необходимые документы. Потом начали тренироваться в клубах, пока в 2024-м на Мендиканова не обратил внимание тренер «Серданьолы» из четвертого дивизиона. Карима взяли в академию, а через год его забрал каталонский «Сант Кугат». Вскоре юноша дебютировал в чемпионате Испании U15.
Скауты «Барсы», перспективы
По словам Руслана Мендиканова, в «Сант Кугате» Карим попал в руки классного тренера, который помог раскрыть его потенциал. Мендиканов начал выступать на позиции правого вингера, где проявил свои лучшие качества — скорость, технику и умение тонкими передачами находить партнеров в штрафной. Отдельный бонус — возможность сыграть несколько игр против юношеской команды «Барселоны», а значит, попасть в поле зрения ее скаутов.
Вскоре пошли предложения от академий самых разных испанских клубов: «Бетиса», «Севильи», «Вильярреала» и «Жироны». Ну, а когда на Руслана вышла «Барселона», выбора, по его словам, не оставалось: «Сначала не поверили. Но когда пришло конкретное приглашение, все стало ясно».
К молодежной системе «Барсы» Мендиканов присоединится в сентябре. А сейчас главное — не потерять голову от успеха и продолжить расти быстрыми темпами. Нет никаких сомнений, что в столице Каталонии требования к нему будут самыми высокими. Согласно источникам, Мендиканов считает кумирами Неймара и Месси, у него даже есть футболка с автографом Лионеля.
Ну, а глава семейства Руслан собирается теперь сосредоточить внимание на младших детях. По его словам, чтобы у Карима была возможность заниматься и расти, приходилось ежемесячно тратить от 500 тысяч до миллиона тенге (от 80 до 160 тысяч рублей). Но сейчас уже с уверенностью можно говорить, что вложения окупились.
«Старшего устроил, уже клуб с ним будет работать, — говорит Руслан в интервью El.kz. — До этого я с ним был рядом. Теперь буду заниматься остальными детьми, искать, в чем они талантливы, и работать над их развитием. Убежден, что родители должны в детей своих вкладываться, и успех обязательно придет».
Марк Бессонов