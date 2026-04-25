«Манчестер Сити» и «Атлетико» интересуются марокканцем, который отказался переходить в «Спартак»

По информации El Chiringuito, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Кроме того, за выступлениями марокканца следит «Атлетико». Как отмечает источник, сумма отступных в контракте игрока составляет 20 миллионов евро.
Летом прошлого года Унахи, который на тот момент выступал за «Марсель», мог оказаться в «Спартаке». Красно-белые договорились с французским клубом о трансфере за 12 миллионов евро, но хавбек отказался от переезда в Россию.
В текущем сезоне Унахи провел за «Жирону» 18 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.