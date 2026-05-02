«Атлетико» в гостях всухую обыграл «Валенсию»

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Забитыми мячами в составе «матрасников» отметились Икер Луке (74-я минута) и Мигель Кубо (82-я).
На данный момент «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 63 очка, а «Валенсия» располагается на 13-й строчке с 39 очками.
Футбол, Испания, 34-й тур
2.05.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Месталья
Главные тренеры
Карлос Корберан
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Икер Луке
(Обед Варгас)
74′
Мигель Кубо
(Антуан Гризманн)
82′
Составы команд
Валенсия
1
Столе Димитриевски
5
Сезар Таррега
67′
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
8
Хави Герра
2
Гвидо Родригес
6
Умар Садик
20
Ренсо Саравия
82′
19
Даниэль Раба
14
Хосе Гайя
73′
21
Хесус Васкес
11
Луис Риоха
59′
9
Уго Дуро
23
Филип Угринич
59′
16
Диего Лопес
17
Ларджи Рамазани
73′
7
Арно Груневелд
Атлетико
1
Хуан Муссо
34
Хулио Диас
16
Науэль Молина
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
21
Обед Варгас
61′
32
Хавьер Боньяр
90′
40
Алекса Пурич
11
Тьяго Альмада
29′
73′
6
Коке
47
Хави Морсильо
63′
37
Икер Луке
40
Райан Белаид
63′
61
Мигель Кубо
4
Родриго Мендоса
52′
73′
7
Антуан Гризманн
Статистика
Валенсия
Атлетико
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
12
20
Удары в створ
0
5
Угловые
1
7
Фолы
9
12
Офсайды
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
