«ПСЖ» без Сафонова не сумел обыграть «Лорьян», Марин пропустил 2 гола

Парижане вышли вперед на 6-й минуте благодаря голу Ибраима Мбая. Спустя шесть минут гости сравняли счет, отличился Пабло Пажи.
На 62-й минуте Уоррен Заир-Эмери снова вывел «ПСЖ» вперед. «Лорьян» отыгрался на 78-й — забил Айегун Тосин.
Матч пропустил российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов. Ему предоставили отдых перед ответной игрой с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов (первый матч — 5:4). Его сменщик Ренато Марин пропустил два гола после трех ударов в створ.
«ПСЖ» (70 очков) продолжает лидировать в Лиге 1. Команда Луиса Энрике на 7 очков опережает «Ланс», но у соперника есть игра в запасе. «Лорьян» с 42 очками идет девятым в турнирной таблице.
Футбол, Франция, 32-й тур
2.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Оливье Панталони
Голы
ПСЖ
Ибраим Мбай
6′
Уоррен Заир-Эмери
(Дезире Дуэ)
62′
Лорьян
Пабло Пажи
(Панос Кацерис)
12′
Айегун Тосин
78′
Составы команд
ПСЖ
89
Ренато Марин
24
Сенни Маюлу
21
Люка Эрнандез
47′
19
Ли Кан Ин
27
Педро Фернандес
29
Брэдли Барколя
4
Лукас Бералдо
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
61′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
75′
57
Пьер Мунгенге
49
Ибраим Мбай
62′
87
Жоау Невеш
Лорьян
38
Ивон Мвого
32
Натаниэль Аджей
25
Абдулай Фай
3
Монтассар Тальби
43
Арсен Куасси
6
Лоран Абержель
8
Ноа Кадиу
77
Панос Кацерис
80′
44
Дарлин Йонгва
90+1′
12
Бамба Дьенг
72′
29
Дермане Карим
62
Артур Авом
73′
17
Жан-Виктор Макенго
10
Пабло Пажи
72′
15
Айегун Тосин
Статистика
ПСЖ
Лорьян
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
24
5
Удары в створ
6
3
Угловые
12
2
Фолы
9
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Бастьен Дешепи
(Франция)
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше