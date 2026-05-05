Мать Мбаппе намерена выдвинуть ультиматум президенту «Реала»

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мать французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе Файза Ламари, выполняющая роль его агента, намерена выдвинуть ультиматум президенту футбольного клуба Флорентино Пересу с требованием ухода Винисиуса Жуниора, сообщает журналист Франсуа Галлардо в социальной сети X.
По информации источника, Мбаппе чувствует, что его предала часть одноклубников, включая Винисиуса.
Ранее в СМИ сообщалось, что клуб недоволен поведением Мбаппе вне поля. В частности, руководство «Реала» было озадачено отпуском футболиста с актрисой Эстер Экспосито. По данным источников, нападающему предоставили несколько выходных, однако в «Реале» остались недовольны тем, что он не смог избежать внимания прессы и вел себя недостаточно сдержанно на фоне сложного периода «сливочных». Уточнялось, что подобное поведение отдаляет француза от партнеров по команде.
При этом под вопросом остается участие француза в матче чемпионата Испании против «Барселоны», который состоится 10 мая. 27 апреля стало известно, что Мбаппе выбыл на неопределенный срок из-за повреждения полусухожильной мышцы левой ноги.
Мбаппе 27 лет. Он перешел в «Реал» в июле 2024 года. В текущем сезоне француз провел 41 матч в различных турнирах, забив 41 мяч. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Испании (24 мяча) и Лиги чемпионов (15).