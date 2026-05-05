Мать Мбаппе намерена выдвинуть ультиматум президенту «Реала»

Ранее в СМИ сообщалось, что клуб недоволен поведением Мбаппе вне поля. В частности, руководство «Реала» было озадачено отпуском футболиста с актрисой Эстер Экспосито. По данным источников, нападающему предоставили несколько выходных, однако в «Реале» остались недовольны тем, что он не смог избежать внимания прессы и вел себя недостаточно сдержанно на фоне сложного периода «сливочных». Уточнялось, что подобное поведение отдаляет француза от партнеров по команде.