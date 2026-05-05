Болельщика «Эвертона» арестовали за расизм в адрес футболиста «Манчестер Сити»

Затем 71-летнего болельщика освободили под залог.

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Полиция арестовала болельщика «Эвертона» за проявление расизма по ходу матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу в отношении одного из игроков «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба «Эвертона».

Встреча прошла 4 мая на стадионе «Эвертона» и завершилась вничью (3:3).

«Полиция арестовала 71-летнего мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка на почве расовой ненависти после того, как стюарды сообщили об инциденте. Он был освобожден под залог с условиями, включая запрет приближаться к любому специально отведенному спортивному стадиону ближе чем на одну милю за четыре часа до начала матча, во время матчей и в течение четырех часов после финального свистка. Расизм и дискриминация во всех их формах недопустимы. Им нет места на наших стадионах, в нашем спорте или в обществе, подобное поведение не будет восприниматься терпимо. Быстрая реакция со стороны стюардов и полиции позволила установить личность человека и принять соответствующие меры. Клуб продолжит тесно сотрудничать с властями для поддержки их расследования и предпримет самые решительные меры в соответствии со своим принципом нулевой терпимости», — говорится в сообщении.

«Манчестер Сити» также опубликовал заявление по итогам прошедшего матча. «Клуб решительно осуждает расистские оскорбления, направленные в сторону [Антуана] Семеньо во время вчерашнего матча. Мы приветствуем оперативные действия, предпринятые “Эвертоном” и полицией для установления личности виновного. Мы также очень сожалеем о том, что [Марк] Гехи стал объектом серии гнусных расистских постов в социальных сетях вчера вечером. Мы продолжим оказывать абсолютную поддержку Антуану и Марку и никогда не примем никакой дискриминации в футболе», — сообщили в клубе.

Ранее ТАСС сообщал, что «Манчестер Сити» не смог обыграть «Эвертон» и по потерянным очкам уступает «Арсеналу» в борьбе за звание чемпиона Англии по итогам сезона.

Эвертон
3:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 35
4.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Хосеп Гвардиола
Голы
Эвертон
Тьерно Барри
68′
Джейк О`Брайен
(Джеймс Гарнер)
73′
Тьерно Барри
81′
Манчестер Сити
Жереми Доку
(Райан Шерки)
43′
Эрлинг Холанн
(Матео Ковачич)
83′
Жереми Доку
(Марк Гехи)
90+7′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
86′
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
6
Джеймс Тарковски
53′
5
Майкл Кин
45′
37
Джеймс Гарнер
34
Мерлин Рель
90′
2
Натан Паттерсон
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
90′
24
Карлос Алькарас
9
Бету
48′
64′
11
Тьерно Барри
42
Тим Ироэгбунам
90′
45
Харрисон Армстронг
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
74′
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
11
Жереми Доку
10
Райан Шерки
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
74′
47
Фил Фоден
14
Нико Гонсалес
75′
8
Матео Ковачич
20
Бернарду Силва
87′
7
Омар Мармуш
Статистика
Эвертон
Манчестер Сити
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
14
21
Удары в створ
6
4
Угловые
5
9
Фолы
15
5
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти