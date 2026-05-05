Болельщика «Эвертона» арестовали за расизм в адрес футболиста «Манчестер Сити»

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Полиция арестовала болельщика «Эвертона» за проявление расизма по ходу матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу в отношении одного из игроков «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба «Эвертона».
Встреча прошла 4 мая на стадионе «Эвертона» и завершилась вничью (3:3).
«Полиция арестовала 71-летнего мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка на почве расовой ненависти после того, как стюарды сообщили об инциденте. Он был освобожден под залог с условиями, включая запрет приближаться к любому специально отведенному спортивному стадиону ближе чем на одну милю за четыре часа до начала матча, во время матчей и в течение четырех часов после финального свистка. Расизм и дискриминация во всех их формах недопустимы. Им нет места на наших стадионах, в нашем спорте или в обществе, подобное поведение не будет восприниматься терпимо. Быстрая реакция со стороны стюардов и полиции позволила установить личность человека и принять соответствующие меры. Клуб продолжит тесно сотрудничать с властями для поддержки их расследования и предпримет самые решительные меры в соответствии со своим принципом нулевой терпимости», — говорится в сообщении.
«Манчестер Сити» также опубликовал заявление по итогам прошедшего матча. «Клуб решительно осуждает расистские оскорбления, направленные в сторону [Антуана] Семеньо во время вчерашнего матча. Мы приветствуем оперативные действия, предпринятые “Эвертоном” и полицией для установления личности виновного. Мы также очень сожалеем о том, что [Марк] Гехи стал объектом серии гнусных расистских постов в социальных сетях вчера вечером. Мы продолжим оказывать абсолютную поддержку Антуану и Марку и никогда не примем никакой дискриминации в футболе», — сообщили в клубе.
Ранее ТАСС сообщал, что «Манчестер Сити» не смог обыграть «Эвертон» и по потерянным очкам уступает «Арсеналу» в борьбе за звание чемпиона Англии по итогам сезона.
