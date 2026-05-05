Жара в Бразилии! Робиньо из тюрьмы потребовал оштрафовать Неймара за драку с его сыном

В Бразилии уже несколько дней не утихает скандал, участниками которого стали игроки «Сантоса» Неймар и Робиньо-младший. По данным GE, 34-летний форвард во время тренировки ударил по лицу партнера по команде. Дальше за сына вступился Робиньо-старший — он попросил опубликовать видео конфликта. А представители молодого футболиста потребовали от руководства клуба провести расследование инцидента и пригрозили судом.