Жара в Бразилии! Робиньо из тюрьмы потребовал оштрафовать Неймара за драку с его сыном

В Бразилии уже несколько дней не утихает скандал, участниками которого стали игроки «Сантоса» Неймар и Робиньо-младший. По данным GE, 34-летний форвард во время тренировки ударил по лицу партнера по команде. Дальше за сына вступился Робиньо-старший — он попросил опубликовать видео конфликта. А представители молодого футболиста потребовали от руководства клуба провести расследование инцидента и пригрозили судом.
Что произошло
В воскресенье, 3 мая, местные СМИ вышли с громкими материалами: Неймар подставил подножку 18-летнему полузащитнику и вступил с ним в перепалку. Как оказалось, нападающий разозлился и почувствовал неуважение после того, как Робиньо обыграл его. Писали, что ветеран даже ударил одноклубника.
Затем история получила развитие. По информации Globo, ситуация между футболистами была урегулирована, а Неймар извинился перед молодым вингером.
Однако позже тот же самый источник сообщил, что сторона Робиньо-младшего призвала «Сантос» начать внутреннее расследование и сделать заявление относительно принятых мер. Кроме того, представители игрока требуют организовать встречу с руководством и обсудить возможное расторжение контракта из-за «отсутствия минимальных условий безопасности» в команде. В случае несоблюдения клубом установленного срока они обещают немедленно принять соответствующие судебные меры.
Включился в дело и Робиньо-старший. Экс-футболист «Реала» и «Манчестер Сити» отбывает девятилетний тюремный срок по обвинению в групповом изнасиловании, поэтому о ситуации с сыном он узнал только через адвоката. Как сообщает Planeta do Futebol, бразилец возмущен произошедшим и требует, чтобы «Сантос» опубликовал видеозапись тренировки, а Неймара оштрафовали.
Неймар пропустит ЧМ-2026?
Опытный нападающий очень хочет попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2026. В этом году форвард провел за «Сантос» 11 игр во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.
Болельщики обратили внимание, что Неймар пропадает из состава клуба в выездных матчах в национальном чемпионате: он пропустил пять гостевых встреч подряд. По данным Marca, бразилец боится рецидива травмы, полученной в прошлом году. Поэтому и пытается минимизировать риски.
Про вызов игрока в сборную спрашивали и у главного тренера национальной команды Карло Анчелотти. Тот допустил, что Неймар может войти в окончательный состав.
«Он находится на правильном пути и способен довести свою форму до стопроцентной готовности. Я говорил несколько раз, и это совершенно ясно: буду вызывать только тех футболистов, которые физически готовы», — приводит слова итальянца L'Equipe.
Однако конфликт с Робиньо-младшим сильно снижает вероятность попадания бразильца в заявку на ЧМ. Состав сборной будет известен 18 мая, а сам турнир стартует 11 июня.
Максим Клементьев