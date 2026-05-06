«Манчестер Сити» выступил с заявлением по поводу расизма в адрес Семеньо и Гехи

В выездном матче 35-го тура АПЛ против «Эвертона» нападающий «горожан» Антуан Семеньо подвергся оскорблениям на расовой почве. Подозреваемый по этому эпизоду был задержан: им оказался 71-летний болельщик «ирисок». Мужчину отпустили под залог, но запретили приближаться к стадиону в дни игр. Кроме того, после матча защитник «Сити» Марк Гехи стал объектом расистских оскорблений в соцсетях.