«Манчестер Сити» выступил с заявлением по поводу расизма в адрес Семеньо и Гехи

В выездном матче 35-го тура АПЛ против «Эвертона» нападающий «горожан» Антуан Семеньо подвергся оскорблениям на расовой почве. Подозреваемый по этому эпизоду был задержан: им оказался 71-летний болельщик «ирисок». Мужчину отпустили под залог, но запретили приближаться к стадиону в дни игр. Кроме того, после матча защитник «Сити» Марк Гехи стал объектом расистских оскорблений в соцсетях.
«Манчестер Сити» решительно осуждает расистские оскорбления в адрес Антуана Семеньо во время вчерашнего матча. Мы приветствуем оперативные действия, предпринятые «Эвертоном» и полицией для установления личности виновного.
Мы также невероятно разочарованы известием о том, что вчера вечером Марк Гехи стал объектом серии отвратительных расистских постов в социальных сетях. Мы продолжим оказывать нашу полную поддержку Антуану и Марку и никогда не допустим дискриминации любого рода в нашей игре", — говорится в заявлении.