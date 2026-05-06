«Сантос» упустил победу над «Реколетой», Неймар забил гол

«Сантос» сыграл вничью с «Реколетой» в матче 4-го тура группового турнира Южноамериканского кубка — 1:1. Игра прошла в Парагвае на стадионе «Рио Парапити».
На 41-й минуте нападающий бразильской команды Неймар открыл счет. Хозяева отыграись в конце вторй половины — отличился вышедший на замену Фернандо Галеано.
«Сантос» набрал 3 очка и занимает последнее место в группе D. «Реколета» идет на 3-й строчке — 4 очка.
Южноамериканский кубок.
Группа D.
4-й тур.
«Реколета» (Парагвай) — «Сантос» (Бразилия) — 1:1 (0:1).
Голы: Неймар, 41 — 0:1. Галеано, 86 — 1:1.