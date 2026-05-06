Мбаппе в опале. Как французский форвард разозлил болельщиков «Реала»

Мадридский «Реал» провалил второй сезон подряд, и болельщики клуба уже нашли, кого в этом обвинить: они создали петицию, в которой обратились к руководству с требованием, чтобы французский нападающий Килиан Мбаппе покинул команду. И для этого у них есть все основания — СМИ ранее не раз сообщали о конфликте форварда с другими игроками «сливочных», а сам футболист порой совершает необдуманные поступки.
Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года, со скандалом покинув французский ПСЖ (футболист требовал от парижан бонусные выплаты). Переход француза в «Реал» был выигрышным для обеих сторон. Мбаппе давно мечтал попасть в мадридский клуб, еще с детства восхищаясь игрой бывшего футболиста «сливочных» Зинедина Зидана. Привлекало его и то, что «Реал» часто побеждает в Лиге чемпионов, а именно этого трофея все еще нет в списке наград нападающего.
Казалось, что с Мбаппе «Реал» будет непобедим, однако этого не произошло. Мадридцы второй сезон подряд закончили выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала: в прошлом году они уступили лондонскому «Арсеналу», а в этом — мюнхенской «Баварии». Более того, «Реал» с Мбаппе завоевал только два трофея — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок в 2024 году.
После неудачи в прошлом сезоне пост главного тренера команды покинул Карло Анчелотти, его сменил Хаби Алонсо, который, как утверждалось в СМИ, не смог найти подход к звездам «Реала». При этом сообщалось, что у него также были разногласия с Мбаппе. Француз после поражения от «Барселоны» (2:3) в финале Суперкубка Испании помешал партнерам по команде выстроить чемпионский коридор для каталонцев вопреки решению Алонсо.
Специалист счел это прямой угрозой своему тренерскому авторитету. Вскоре после этого руководство клуба уволило Алонсо, и сезон «сливочные» доигрывают под предводительством Альваро Арбелоа, который не имеет большой тренерской практики и которому тяжело соответствовать задачам клуба. Чемпионат Испании «Реал» тоже уже практически проиграл, причем «Барселона» может оформить завоевание титула непосредственно в матче с мадридцами 10 мая.
Яблоко раздора
Как только Мбаппе перешел в «Реал», многие эксперты предполагали, что футболист не сможет ужиться с другим лидером команды — бразильцем Винисиусом. СМИ сообщали, что между игроками есть конфликт, хотя на публике ни один из них не отмечал каких-то проблем. Но внутренние перипетии не могли не сказаться на атмосфере в команде и, как следствие, на результатах «сливочных».
Вылет из Лиги чемпионов, Кубка Испании («Реал» проиграл команде из второго дивизиона «Альбасете» — прим. ТАСС), поражение в финале суперкубка страны от «Барселоны», проигрыш чемпионата ей же — настолько плохого сезона у «Реала» не было давно. Клуб не может завоевать ни одного трофея уже больше года. И так совпало, что все эти неприятности мадридцев произошли после перехода в команду Мбаппе. При этом упрекнуть французского нападающего в исполнении своих прямых обязанностей нельзя: в прошлом сезоне он забил 44 гола, в текущем — 41.
Зато его поступки вне поля вызывают все больше вопросов у общественности. 27 апреля стало известно, что Мбаппе получил повреждение полусухожильной мышцы бедра. Клуб предоставил футболисту несколько дней отдыха, и он решил провести их в Италии с испанской актрисой Эстер Экспозито, что вызвало волну возмущения как в СМИ, так и в клубе. Не поняли этого решения и партнеры Мбаппе по команде, с которыми, по информации L'Equipe, у него окончательно испортились отношения. Как пишет газета, многие игроки «Реала» считают, что француз пользуется особыми привилегиями в клубе. При этом в раздевалке Мбаппе держится отчужденно, общаясь только с французскими игроками.
Мучительный выбор
Журналист Франсуа Галлардо отмечает, что Мбаппе, в свою очередь, чувствует себя преданным в команде. Виной тому обострившийся конфликт с Винисиусом, которого поддерживают большинство одноклубников. По информации журналиста, летом мать Мбаппе Файза Ламари, играющая большую роль в его карьере, выдвинет ультиматум президенту «Реала» Флорентино Пересу — в клубе должен остаться либо Винисиус, либо Мбаппе. Все это не могло не разозлить болельщиков «Реала». Во вторник они создали петицию, в которой обратились к руководству «Реала» с требованием, чтобы Мбаппе покинул клуб. За один час она набрала более 70 тыс. подписей, а спустя сутки перевалила за 10 млн.
В эту ситуацию пришлось вмешиваться окружению Мбаппе с официальным комментарием. В заявлении отмечается, что часть критики основана на неправильной интерпретации действий, связанных с восстановлением от травмы. «Не учитывается ежедневная работа Килиана, выполняемая на благо коллектива», — говорится в сообщении. Но позднее стали появляться новости о том, что Арбелоа решил не выпускать Мбаппе в стартовом составе на предстоящий матч с «Барселоной» и что у француза ранее был конфликт с членом тренерского штаба на одной из тренировок.
Сложившаяся ситуация не может долго продолжаться, и «Реалу» надо как-то решать эту проблему. И если раньше позиции Мбаппе в клубе были непоколебимы, то теперь руководству «сливочных» есть над чем задуматься. Очевидно, что француз и бразилец не могут нормально ужиться в одном коллективе. По игровым показателям Винисиус уступает партнеру по команде (43 гола и 33 передачи за 108 матчей против 85 голов и 11 передач в 100 матчах у француза), однако в случае его ухода не факт, что атмосфера в раздевалке поменяется, тогда как продажа Мбаппе явно ослабит атакующий потенциал команды. Выбор у «Реала» непростой, но его необходимо сделать.
Маноло Гонсалес
