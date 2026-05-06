Мбаппе в опале. Как французский форвард разозлил болельщиков «Реала»

Роман Шлуинский — о конфликте форварда с фанатами и игроками мадридского клуба.

Источник: Reuters

Мадридский «Реал» провалил второй сезон подряд, и болельщики клуба уже нашли, кого в этом обвинить: они создали петицию, в которой обратились к руководству с требованием, чтобы французский нападающий Килиан Мбаппе покинул команду. И для этого у них есть все основания — СМИ ранее не раз сообщали о конфликте форварда с другими игроками «сливочных», а сам футболист порой совершает необдуманные поступки.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года, со скандалом покинув французский ПСЖ (футболист требовал от парижан бонусные выплаты). Переход француза в «Реал» был выигрышным для обеих сторон. Мбаппе давно мечтал попасть в мадридский клуб, еще с детства восхищаясь игрой бывшего футболиста «сливочных» Зинедина Зидана. Привлекало его и то, что «Реал» часто побеждает в Лиге чемпионов, а именно этого трофея все еще нет в списке наград нападающего.

Источник: ФК "Реал Мадрид"

Казалось, что с Мбаппе «Реал» будет непобедим, однако этого не произошло. Мадридцы второй сезон подряд закончили выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала: в прошлом году они уступили лондонскому «Арсеналу», а в этом — мюнхенской «Баварии». Более того, «Реал» с Мбаппе завоевал только два трофея — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок в 2024 году.

После неудачи в прошлом сезоне пост главного тренера команды покинул Карло Анчелотти, его сменил Хаби Алонсо, который, как утверждалось в СМИ, не смог найти подход к звездам «Реала». При этом сообщалось, что у него также были разногласия с Мбаппе. Француз после поражения от «Барселоны» (2:3) в финале Суперкубка Испании помешал партнерам по команде выстроить чемпионский коридор для каталонцев вопреки решению Алонсо.

Источник: AP 2024

Специалист счел это прямой угрозой своему тренерскому авторитету. Вскоре после этого руководство клуба уволило Алонсо, и сезон «сливочные» доигрывают под предводительством Альваро Арбелоа, который не имеет большой тренерской практики и которому тяжело соответствовать задачам клуба. Чемпионат Испании «Реал» тоже уже практически проиграл, причем «Барселона» может оформить завоевание титула непосредственно в матче с мадридцами 10 мая.

Яблоко раздора

Как только Мбаппе перешел в «Реал», многие эксперты предполагали, что футболист не сможет ужиться с другим лидером команды — бразильцем Винисиусом. СМИ сообщали, что между игроками есть конфликт, хотя на публике ни один из них не отмечал каких-то проблем. Но внутренние перипетии не могли не сказаться на атмосфере в команде и, как следствие, на результатах «сливочных».

Вылет из Лиги чемпионов, Кубка Испании («Реал» проиграл команде из второго дивизиона «Альбасете» — прим. ТАСС), поражение в финале суперкубка страны от «Барселоны», проигрыш чемпионата ей же — настолько плохого сезона у «Реала» не было давно. Клуб не может завоевать ни одного трофея уже больше года. И так совпало, что все эти неприятности мадридцев произошли после перехода в команду Мбаппе. При этом упрекнуть французского нападающего в исполнении своих прямых обязанностей нельзя: в прошлом сезоне он забил 44 гола, в текущем — 41.

Источник: AP 2024

Зато его поступки вне поля вызывают все больше вопросов у общественности. 27 апреля стало известно, что Мбаппе получил повреждение полусухожильной мышцы бедра. Клуб предоставил футболисту несколько дней отдыха, и он решил провести их в Италии с испанской актрисой Эстер Экспозито, что вызвало волну возмущения как в СМИ, так и в клубе. Не поняли этого решения и партнеры Мбаппе по команде, с которыми, по информации L'Equipe, у него окончательно испортились отношения. Как пишет газета, многие игроки «Реала» считают, что француз пользуется особыми привилегиями в клубе. При этом в раздевалке Мбаппе держится отчужденно, общаясь только с французскими игроками.

Источник: Reuters

Мучительный выбор

Журналист Франсуа Галлардо отмечает, что Мбаппе, в свою очередь, чувствует себя преданным в команде. Виной тому обострившийся конфликт с Винисиусом, которого поддерживают большинство одноклубников. По информации журналиста, летом мать Мбаппе Файза Ламари, играющая большую роль в его карьере, выдвинет ультиматум президенту «Реала» Флорентино Пересу — в клубе должен остаться либо Винисиус, либо Мбаппе. Все это не могло не разозлить болельщиков «Реала». Во вторник они создали петицию, в которой обратились к руководству «Реала» с требованием, чтобы Мбаппе покинул клуб. За один час она набрала более 70 тыс. подписей, а спустя сутки перевалила за 10 млн.

В эту ситуацию пришлось вмешиваться окружению Мбаппе с официальным комментарием. В заявлении отмечается, что часть критики основана на неправильной интерпретации действий, связанных с восстановлением от травмы. «Не учитывается ежедневная работа Килиана, выполняемая на благо коллектива», — говорится в сообщении. Но позднее стали появляться новости о том, что Арбелоа решил не выпускать Мбаппе в стартовом составе на предстоящий матч с «Барселоной» и что у француза ранее был конфликт с членом тренерского штаба на одной из тренировок.

Сложившаяся ситуация не может долго продолжаться, и «Реалу» надо как-то решать эту проблему. И если раньше позиции Мбаппе в клубе были непоколебимы, то теперь руководству «сливочных» есть над чем задуматься. Очевидно, что француз и бразилец не могут нормально ужиться в одном коллективе. По игровым показателям Винисиус уступает партнеру по команде (43 гола и 33 передачи за 108 матчей против 85 голов и 11 передач в 100 матчах у француза), однако в случае его ухода не факт, что атмосфера в раздевалке поменяется, тогда как продажа Мбаппе явно ослабит атакующий потенциал команды. Выбор у «Реала» непростой, но его необходимо сделать.

Эспаньол
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, 34-й тур
3.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Stage Front Stadium, 31733 зрителя
Главные тренеры
Маноло Гонсалес
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Гонсало Гарсия)
55′
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
66′
Составы команд
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
23
Омар Эль Хилали
26′
22
Карлос Ромеро
5
Фернандо Калеро
6
Леандро Кабрера
4
Урко Гонсалес де Сарате
85′
2
Рубен Санчес
61′
18
Шарль Пикель
24
Тайрис Долан
73′
17
Жофре Каррерас
14
Рамон Терратс
73′
11
Пере Милья
9
Роберто Фернандес
73′
19
Кике Гарсия
8
Эдуардо Экспосито
45+2′
61′
20
Антониу Рока
Реал
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
50′
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
23
Ферлан Менди
14′
20
Франсиско Гарсия
21
Браим Диас
22′
53′
30
Франко Мастантуоно
7
Винисиус Жуниор
23′
84′
38
Сесар Паласиос
45
Тиаго Питарч
53′
16
Гонсало Гарсия
75′
14
Орельен Тшуамени
83′
6
Эдуардо Камавинга
Статистика
Эспаньол
Реал
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
17
15
Удары в створ
3
5
Угловые
5
6
Фолы
19
16
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
