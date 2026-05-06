Петиция за уход Мбаппе из «Реала» собрала более 12 млн подписей за сутки

Петиция болельщиков «Реала», в которой они требуют ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из мадридского клуба, собрала за сутки более 12 млн подписей.
На данный момент ее подписали более 12,2 млн человек. Петиция была создана накануне.
Ранее журналист Франсуа Галлардо сообщал, что мать Мбаппе Файза Ламари, выполняющая также роль его агента, собирается выдвинуть ультиматум президенту «Реала» Флорентино Пересу с требованием ухода одноклубника Винисиуса Жуниора. Отмечалось, что Мбаппе «чувствует себя преданным Винисиусом и другими игроками “Мадрида”.
Француз выступает за «Реал» с 2024 года. В нынешнем сезоне 27‑летний Мбаппе забил 41 гол в 41 матче за мадридский клуб.