В «Реале» хаос: футболисты дерутся между собой, Мбаппе смеется, а информацию о конфликтах сливают

В воскресенье их ждет эль-классико!

В мадридском «Реале» за три дня до важного матча с «Барсой» происходит настоящий ад. Испанские СМИ сообщили, что полузащитники Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались прямо на тренировке.

Речь идет не просто о потасовке, а о полноценной драке. По информации Marca, конфликт между Вальверде и Тчуамени начался еще в среду, а сегодня, 7 мая, напряжение между футболистами только увеличилось.

На тренировке утром Федерико отказался жать руку Тчуамени. По ходу сессии уругваец неоднократно применял жесткие подкаты против француза, что вывело Орельена из себя. В конце тренировки между игроками произошла потасовка, которая переросла в серьезную драку. В ходе стычки Вальверде (не в результате удара Тчуамени) ударился головой об угол стола и получил серьезную рану, из-за которой его и увезли в больницу.

Футбол
Испания 2025/2026
35-й тур, 10.05.2026, 22:00
Барселона
-
Реал
-

В свою очередь AS утверждает, что, когда конфликт перешел в раздевалку, Тчуамени «сильно ударил» Вальверде, после чего тот упал и повредил голову. Отмечается, что у Федерико началось кровотечение, на инвалидном кресле его доставили в лазарет на базе, а оттуда увезли в больницу. Там ему наложили швы и отправили домой.

Сразу после инцидента директор «Реала» Хосе Анхель Санчес объявил экстренное собрание в раздевалке. Также сообщается, что было начало дисциплинарное расследование, которое может повлечь за собой штрафы в отношении игроков и даже отстранение от команды.

Однако это еще не все. El Chiringuito сообщает, что Вальверде в результате удара потерял память, а точнее забыл некоторые моменты. Футболисту мгновенно сделали компьютерную томографию. Ее результаты пока еще неизвестны.

Но что могло стать причиной такой серьезной ссоры? Onda Cero отмечает, что отношения между Тчуамени и Вальверде испортились еще несколько месяцев назад. Уругваец не мог найти общий язык с Хаби Алонсо, а Орельен, наоборот, защищал тренера в раздевалке. Наверняка были и другие причины, о которых мы, возможно, не скоро узнаем.

К слову, это не единственный конфликт, который произошел утром в раздевалке «Реала». Испанские СМИ пишут, что еще одна потасовка случилась между Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. Однако партнерам по команде удалось быстро их разнять.

Во всем этом хаосе большое недоумение вызывает реакция лидера «Реала» — Килиана Мбаппе. El Chiringuito опубликовали видео, на котором француз, покидая базу клуба, громко смеется за рулем автомобиля.

Наверняка и Килиан, и партнеры по команде не ожидали, что информация так быстро окажется у журналистов. Теперь в «Реале» убеждены, что все это намеренно слили в интернет, чтобы подпортить репутацию клуба. Там проведут расследование с целью выявить такого человека — им вполне может оказаться как один из футболистов, так и один из сотрудников «Реала».

Дмитрий Росип