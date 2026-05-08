«Челси» остался с одним вингером и без основного вратаря перед игрой с «Ливерпулем»

Как сообщил исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн, встречу точно пропустит основной голкипер синих Роберт Санчес, получивший повреждение в матче с «Ноттингем Форест» (1:3).
Также Макфарлейн подчеркнул, что с большой долей вероятности команде не помогут вингеры Педру Нету и Алехандро Гарначо. В лазарете лондонцев также находятся Эстевао и Джейми Гиттенс.
В предыдущем матче «Челси» на левом фланге вышел 18-летний Джесси Дерри, но получил тяжелую травму головы и был заменен на центрфорварда Лиама Делапа. Таким образом, единственным здоровым вингером основного состава лондонского клуба на данный момент является Коул Палмер.
Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится 9 мая в Ливерпуле и начнется в 14:30 мск.