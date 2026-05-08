Саудовский «Аль-Наср» победил благодаря 100-му голу Роналду в чемпионате

Для Роналду этот гол стал 100-м в чемпионате Саудовской Аравии, в «Аль-Наср» он перешел в декабре 2022 года. Португальский нападающий забил 971-й мяч в профессиональной карьере. Он является лучшим бомбардиром в истории футбола.