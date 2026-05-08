Саудовский «Аль-Наср» победил благодаря 100-му голу Роналду в чемпионате

Роналду достиг отметки в 100 голов в четырех чемпионатах.

Источник: Reuters

ТАСС, 7 мая. «Аль-Наср» со счетом 4:2 победил «Аль-Шабаб» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Жоау Феликс (3-я, 10-я и 90+8-я минуты) и Криштиану Роналду (75). У проигравших отличились Янник Карраско (30) и Али аль-Булайхи (80). Третий мяч Феликс забил с пенальти.

Для Роналду этот гол стал 100-м в чемпионате Саудовской Аравии, в «Аль-Наср» он перешел в декабре 2022 года. Португальский нападающий забил 971-й мяч в профессиональной карьере. Он является лучшим бомбардиром в истории футбола.

Роналду достиг отметки в 100 голов в четырех чемпионатах. По ходу карьеры он также защищал цвета испанского «Реала», английского «Манчестер Юнайтед» и итальянского «Ювентуса».

«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 82 очка. «Аль-Шабаб» занимает 13-е место с 32 очками. Всего командам предстоит провести 34 тура.

В следующем матче «Аль-Наср» примет «Аль-Хиляль», который располагается на 2-й строчке и имеет на счету 77 очков. Встреча состоится 12 мая. В активе «Аль-Хиляля» игра в запасе.