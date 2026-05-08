Футболист «Реала» Вальверде опроверг драку с одноклубником Тчуамени

МАДРИД, 7 мая. /ТАСС/. Полузащитники испанского футбольного клуба «Реал» уругваец Федерико Вальвердце и француз Олерьен Тчуамени поссорились во время тренировки, но не вступали в физический конфликт. Об этом Вальверде сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Вчера у меня произошел инцидент с товарищем по команде во время тренировки, — написал Вальверде. — Из-за усталости от матчей и разочарования все оказалось преувеличено. В нормальной команде в раздевалке такие вещи могут случаться и обычно решаются внутри коллектива, не становясь достоянием общественности. Очевидно, кто-то здесь распространяет слухи, и в сезоне без титулов, где “Реал” всегда под прицелом, все выходит из-под контроля. Сегодня у нас снова возникло недопонимание. Во время спора я случайно ударился об стол, получив небольшую царапину на лбу, потребовавшую визита в больницу. Мой товарищ по команде не бил меня, и я его тоже, хотя понимаю, что вам проще поверить, будто мы сцепились или что это было намеренно, но этого не было».
«Я чувствую, что моя злость по поводу ситуации, разочарование от того, что некоторые из нас с трудом дотягивают до конца сезона, выкладываясь на все сто, довели меня до спора с товарищем по команде. Мне по-настоящему жаль, потому что эта ситуация причиняет мне боль, этот момент, через который мы проходим, болезненен. “Реал” — одна из самых важных вещей в моей жизни, и я не могу оставаться к этому равнодушным. В результате накопилось столько всего, что вылилось в бессмысленную ссору, подрывающую мой имидж и оставляющую пространство для сомнений, которые превратят в выдуманные истории, клевету и подольют масла в огонь случайного происшествия», — добавил он.
Вальверде отметил, что сожалеет о сложившейся ситуации. «Не собирался высказываться до конца сезона, нас выбили из Лиги чемпионов, и я держал свою злость и обиду при себе. Мы снова потратили год впустую, и я не был в том состоянии, чтобы публиковать что-то в соцсетях. Поэтому я больше всех опечален и страдаю от этой ситуации, которая не позволяет мне сыграть в следующем матче по медицинским причинам. Я всегда выкладывался на полную, и мне больнее всех не иметь возможности выйти на поле. Я в распоряжении клуба и моих товарищей по команде и готов принять любое решение, которое сочтут необходимым», — заключил футболист.
Газета Marca сообщала, что футболист подрались во время тренировки команды в четверг. По информации издания, уругвайцу после драки потребовалась медицинская помощь. Позднее газета AS сообщила, что футболист потерял сознание в результате драки с французом и покинул тренировочную базу в инвалидном кресле. По информации журналиста Эду Агирре, Вальверде испытывал проблемы с памятью из-за удара об стол.
Позднее «Реал» начал дисциплинарное разбирательство в отношении игроков. Также клуб сообщил, что Вальверде диагностировали черепно-мозговую травму. В связи с этим он пропустит от 10 до 14 дней и не сыграет в матче чемпионата Испании против «Барселоны».