Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ в апреле

Команда испанского специалиста выиграла все три матча месяца, обыграв в том числе конкурента за чемпионство — лондонский «Арсенал» (2:1). Также «горожане» победили столичный «Челси» (3:0) и «Бёрнли» (1:0). Гвардиола стал обладателем награды второй раз в сезоне и 13-й — в карьере. Большее количество раз лучшим тренером месяца становились лишь Арсен Венгер («Арсенал», 15 раз) и Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», 27).