Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ в апреле

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Возглавляющий «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) в апреле, сообщается на сайте футбольного турнира.
Команда испанского специалиста выиграла все три матча месяца, обыграв в том числе конкурента за чемпионство — лондонский «Арсенал» (2:1). Также «горожане» победили столичный «Челси» (3:0) и «Бёрнли» (1:0). Гвардиола стал обладателем награды второй раз в сезоне и 13-й — в карьере. Большее количество раз лучшим тренером месяца становились лишь Арсен Венгер («Арсенал», 15 раз) и Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», 27).
Помимо испанца, на награду претендовали Нуну Эшпириту Санту («Вест Хэм»), Даниэль Фарке («Лидс»), Фабиан Хюрцелер («Брайтон»), Андони Ираола («Борнмут»), Витор Перейра («Ноттингем Форест») и Арне Слот («Ливерпуль»).
Лучшим игроком апреля стал полузащитник Морган Гиббс-Уайт. В трех играх месяца капитан «Ноттингем Форест» отметился четырьмя голами и одной результативной передачей и впервые стал лауреатом награды. На его счету хет-трик в ворота «Бёрнли» (4:1), а также забитый мяч и голевая передача в игре с «Сандерлендом» (5:0).
Также на награду претендовали Джаррод Боуэн, Константинос Мавропанос (оба — «Вест Хэм»), Райан Шерки и Нико О’Райлли (оба — «Манчестер Сити»), Паскаль Грос («Брайтон»), Ноа Окафор («Лидс») и Алекс Скотт («Борнмут»).