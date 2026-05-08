«Реал» отказался наказывать избившего Вальверде Тчуамени, пишут СМИ

В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и француз устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был «очень серьезным». Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Позднее «Реал» объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков, а также сообщил о черепно-мозговой травме Вальверде, из-за которой уругваец пропустит матч с «Барселоной» в воскресенье. Вальверде в четверг опроверг информацию о драке с Тчуамени и заявил, что они друг друга не били.