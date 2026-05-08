«Реал» отказался наказывать избившего Вальверде Тчуамени, пишут СМИ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мадридский «Реал» не будет применять спортивные санкции в отношении футболистов команды Орельена Тчуамени и Федерико Вальверде за драку на тренировке, сообщает El Pais.
По информации источника, оба игрока получат крупный штраф. Тчуамени не будет отстранен и получит право принять участие в «Эль-Класико».
В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и француз устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был «очень серьезным». Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Позднее «Реал» объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков, а также сообщил о черепно-мозговой травме Вальверде, из-за которой уругваец пропустит матч с «Барселоной» в воскресенье. Вальверде в четверг опроверг информацию о драке с Тчуамени и заявил, что они друг друга не били.
СМИ сообщили, что оба спортсмена могут быть отстранены и лишены заработной платы на срок от трех до 20 матчей. Отмечалось, что футболисты могут столкнуться с дисциплинарным увольнением.
«Реал» сыграет с «Барселоной» в гостях в воскресенье, в случае потери очков мадридской командой «сине-гранатовые» станут чемпионами Испании.