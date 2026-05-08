Петиция за уход Мбаппе из «Реала» собрала 50 млн подписей

Причинами недовольства Мбаппе болельщиками называют разлад в команде. L'Equipe писала, что некоторые игроки недовольны привилегиями француза, его «пренебрежительным отношением к персоналу на тренировке или опозданием на 40 минут», а также поездкой на Сардинию с актрисой Эстер Экспосито в разгар сезона, когда игрок должен был восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия.