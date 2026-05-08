Петиция за уход Мбаппе из «Реала» собрала 50 млн подписей

Петиция болельщиков «Реала», в которой они требуют ухода французского нападающего Килиана Мбаппе из мадридского клуба, собрала 50 млн подписей.
На данный момент ее подписали более 50,1 млн человек. Для сравнения эта цифра сравнима с населением всей Испании. Петиция была создана 5 мая.
Причинами недовольства Мбаппе болельщиками называют разлад в команде. L'Equipe писала, что некоторые игроки недовольны привилегиями француза, его «пренебрежительным отношением к персоналу на тренировке или опозданием на 40 минут», а также поездкой на Сардинию с актрисой Эстер Экспосито в разгар сезона, когда игрок должен был восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия.
Кроме того, журналист Франсуа Галлардо сообщал, что мать Мбаппе Файза Ламари, выполняющая также роль его агента, собирается выдвинуть ультиматум президенту «Реала» Флорентино Пересу с требованием ухода одноклубника Винисиуса Жуниора. Отмечалось, что Мбаппе «чувствует себя преданным Винисиусом и другими игроками “Реала”.
Француз выступает за «Реал» с 2024 года. В нынешнем сезоне 27‑летний Мбаппе забил 41 гол в 41 матче за мадридский клуб.