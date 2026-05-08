«Боруссия» Дортмунд обыграла «Айнтрахт», заняв второе место в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» и заняла второе место в Бундеслиге.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» в матче предпоследнего, 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Дортмунде завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе «Боруссии» голы забили Серу Гирасси (42-я минута), Нико Шлоттербек (45+1) и Самуэле Инасио (72). У «Айнтрахта» отличились Джан Узун (2) и Джонатан Буркардт (87).

«Боруссия» (70 очков) за тур до конца обеспечила себе второе место в таблице Бундеслиги, став недосягаемой для идущего третьим «Лейпцига» (62), который еще не провел свой матч в рамках тура. «Айнтрахт» (43) располагается на восьмой строчке. Ранее чемпионом досрочно стала мюнхенская «Бавария».

Заключительный, 34-й тур состоится 16 мая. «Боруссия» сыграет с бременским «Вердером» в гостях, «Айнтрахт» примет «Штутгарт».

Боруссия Д
3:2
Первый тайм: 2:1
Айнтрахт Ф
Футбол, Германия, 33-й тур
8.05.2026, 21:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Альберт Риера
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
(Юлиан Рюэрсон)
42′
Нико Шлоттербек
(Максимилиан Байер)
45+1′
Самуэле Инасио
(Максимилиан Байер)
72′
Айнтрахт Ф
Джан Узун
(Махмуд Дауд)
2′
Йонатан Буркардт
87′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
90+4′
4
Нико Шлоттербек
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
14
Максимилиан Байер
40
Самуэле Инасио
90+1′
49
Лука Реджани
21′
88′
25
Никлас Зюле
9
Серу Гирасси
78′
6
Салих Озджан
20
Марсель Забитцер
78′
21
Фабиу Силва
7
Джоб Беллингем
74′
8
Феликс Нмеча
10
Юлиан Брандт
74′
27
Карим Адейеми
Айнтрахт Ф
23
Михаэль Цеттерер
5
Орель Аменда
21
Натаниэль Браун
4
Робин Кох
3
Артур Теат
15
Элье Схири
20
Рицу Доан
82′
9
Йонатан Буркардт
8
Фарес Шаиби
57′
27
Марио Гетце
42
Джан Узун
77′
7
Ансгар Кнауфф
25
Арно Калимуэндо
77′
29
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
18
Махмуд Дауд
57′
19
Жан-Маттео Баойя
Статистика
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
8
4
Угловые
6
2
Фолы
14
8
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Патрик Иттрих
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти