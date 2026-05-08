«Боруссия» Дортмунд обыграла «Айнтрахт», заняв второе место в Бундеслиге

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» в матче предпоследнего, 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Дортмунде завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе «Боруссии» голы забили Серу Гирасси (42-я минута), Нико Шлоттербек (45+1) и Самуэле Инасио (72). У «Айнтрахта» отличились Джан Узун (2) и Джонатан Буркардт (87).
«Боруссия» (70 очков) за тур до конца обеспечила себе второе место в таблице Бундеслиги, став недосягаемой для идущего третьим «Лейпцига» (62), который еще не провел свой матч в рамках тура. «Айнтрахт» (43) располагается на восьмой строчке. Ранее чемпионом досрочно стала мюнхенская «Бавария».
Заключительный, 34-й тур состоится 16 мая. «Боруссия» сыграет с бременским «Вердером» в гостях, «Айнтрахт» примет «Штутгарт».
Нико Ковач
Альберт Риера
Серу Гирасси
(Юлиан Рюэрсон)
42′
Нико Шлоттербек
(Максимилиан Байер)
45+1′
Самуэле Инасио
(Максимилиан Байер)
72′
Джан Узун
(Махмуд Дауд)
2′
Йонатан Буркардт
87′
1
Грегор Кобель
90+4′
4
Нико Шлоттербек
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
14
Максимилиан Байер
40
Самуэле Инасио
90+1′
49
Лука Реджани
21′
88′
25
Никлас Зюле
9
Серу Гирасси
78′
6
Салих Озджан
20
Марсель Забитцер
78′
21
Фабиу Силва
7
Джоб Беллингем
74′
8
Феликс Нмеча
10
Юлиан Брандт
74′
27
Карим Адейеми
23
Михаэль Цеттерер
5
Орель Аменда
21
Натаниэль Браун
4
Робин Кох
3
Артур Теат
15
Элье Схири
20
Рицу Доан
82′
9
Йонатан Буркардт
8
Фарес Шаиби
57′
27
Марио Гетце
42
Джан Узун
77′
7
Ансгар Кнауфф
25
Арно Калимуэндо
77′
29
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
18
Махмуд Дауд
57′
19
Жан-Маттео Баойя
