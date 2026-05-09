Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.00
П2
21.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.67
П2
2.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.57
П2
2.38
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
1
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.90
П2
8.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.00
П2
37.00
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.42
П2
9.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
1
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.80
П2
3.25
Футбол. Италия
перерыв
Кальяри
0
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.35
П2
4.08
Футбол. Испания
17:15
Севилья
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.30
П2
4.33
Футбол. Италия
19:00
Лацио
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.65
П2
2.00
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.73
П2
7.10
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.93
X
5.16
П2
1.57
Футбол. Испания
19:30
Атлетико
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.64
П2
3.50
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.80
П2
1.44
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.64
П2
2.64
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
П1
X
П2

«Челси» прервал серию из шести поражений, сыграв вничью с «Ливерпулем»

Встреча 36-го тура АПЛ завершилась со счетом 1:1.

Источник: РБК Спорт

Футболисты «Ливерпуля» сыграли вничью с «Челси» со счетом 1:1 в домашнем матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе хозяев гол забил Райан Гравенберх (6-я минута). У гостей отличился Энцо Фернандес (35).

У «Челси» прервалась шестиматчевая серия поражений в АПЛ, последний раз лондонцы побеждали в начале марта с 29-м туре «Астон Виллу» (4:1).

«Ливерпуль» набрал 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 49 очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» 15 мая в гостях сыграет с «Астон Виллой», «Челси» 19 мая примет «Тоттенхэм».

Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 1:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 36
9.05.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Калум Макфарлейн
Голы
Ливерпуль
Райан Гравенберх
6′
Челси
Энцо Фернандес
35′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
17
Кертис Джонс
6
Милош Керкез
30
Джереми Фримпонг
8
Доминик Собослаи
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
90′
73
Рио Нгумоха
67′
9
Александер Исак
18
Коди Гакпо
77′
2
Джо Гомес
88′
5
Ибраима Конате
77′
14
Федерико Кьеза
Челси
12
Филип Йергенсен
27
Мало Гюсто
21
Йоррел Хато
67′
10
Коул Палмер
3
Марк Кукурелья
83′
8
Энцо Фернандес
73′
20
Жоао Педро
29
Уэсли Фофана
6
Леви Колвилл
25
Мойсес Кайседо
89′
17
Андрей Сантос
63′
24
Рис Джеймс
Статистика
Ливерпуль
Челси
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
3
3
Угловые
5
2
Фолы
17
17
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти