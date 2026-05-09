«Челси» прервал серию из шести поражений, сыграв вничью с «Ливерпулем»

Футболисты «Ливерпуля» сыграли вничью с «Челси» со счетом 1:1 в домашнем матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе хозяев гол забил Райан Гравенберх (6-я минута). У гостей отличился Энцо Фернандес (35).
У «Челси» прервалась шестиматчевая серия поражений в АПЛ, последний раз лондонцы побеждали в начале марта с 29-м туре «Астон Виллу» (4:1).
«Ливерпуль» набрал 59 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 49 очками расположился на девятой строчке.
В следующем туре «Ливерпуль» 15 мая в гостях сыграет с «Астон Виллой», «Челси» 19 мая примет «Тоттенхэм».
Футбол, Англия, Тур 36
9.05.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Калум Макфарлейн
Голы
Ливерпуль
Райан Гравенберх
6′
Челси
Энцо Фернандес
35′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
17
Кертис Джонс
6
Милош Керкез
30
Джереми Фримпонг
8
Доминик Собослаи
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
90′
73
Рио Нгумоха
67′
9
Александер Исак
18
Коди Гакпо
77′
2
Джо Гомес
88′
5
Ибраима Конате
77′
14
Федерико Кьеза
Челси
12
Филип Йергенсен
27
Мало Гюсто
21
Йоррел Хато
67′
10
Коул Палмер
3
Марк Кукурелья
83′
8
Энцо Фернандес
73′
20
Жоао Педро
29
Уэсли Фофана
6
Леви Колвилл
25
Мойсес Кайседо
89′
17
Андрей Сантос
63′
24
Рис Джеймс
Статистика
Ливерпуль
Челси
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
3
3
Угловые
5
2
Фолы
17
17
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
