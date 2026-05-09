«Тобол» в меньшинстве обыграл «Иртыш» в матче КПЛ

Матч девятого тура прошел на «Тобол Арене» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный мяч на 52-й минуте забил сербский нападающий Урош Милованович. Ему ассистировал казахстанский хавбек Наурызбек Жагоров.
При этом второй тайм «Тобол» провел в меньшинстве. Перед перерывом красную карточку получил защитник сборной Казахстана Роман Асранкулов.
Вторая победа в КПЛ позволила костанайцам набрать восемь очков и подняться на 12-ю позицию.
«Иртыш» потерпел пятое подряд поражение в чемпионате. С шестью очками павлодарцы опережают только кызылординский «Кайсар» и усть-каменогорский «Алтай», которые проведут свои матчи девятого тура в воскресенье.
