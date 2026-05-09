Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Бетис
2
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Ювентус
1
Футбол. Первая лига
10.05
Уфа
:
Ротор
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Брентфорд
0
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Бавария
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Интер
3
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эспаньол
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
«Манчестер Сити» разгромил «Брентфорд» и приблизился к «Арсеналу»

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» и приблизился к лидеру АПЛ «Арсеналу».

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Манчестер Сити» одержал победу над «Брентфордом» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Жереми Доку (60-я минута), Эрлинг Холанд (75) и Омар Мармуш (90+2).

«Манчестер Сити» (74 очка) идет вторым в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), на два очка отставая от лондонского «Арсенала», который еще не провел свой матч в рамках тура. «Брентфорд» (51) располагается на восьмой строчке.

В следующем матче «Сити» 13 мая примет лондонский «Кристал Пэлас» в рамках перенесенной встречи 31-го тура. «Брентфорд» в 37-м туре также сыграет с «орлами» на своем поле 17 мая.

Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 0:0
Брентфорд
Футбол, Англия, Тур 36
9.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Кит Эндрюс
Голы
Манчестер Сити
Жереми Доку
60′
Эрлинг Холанн
75′
Омар Мармуш
(Эрлинг Холанн)
90+2′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
88′
33
Нико О`Райли
74′
42
Антуан Семеньо
9
Эрлинг Холанн
15
Марк Гехи
6
Натан Аке
20
Бернарду Силва
36′
11
Жереми Доку
90′
26
Савио
10
Райан Шерки
60′
7
Омар Мармуш
90+5′
4
Тиджани Рейндерс
60′
47
Фил Фоден
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
23
Кин Льюис-Поттер
20
Кристоффер Айер
80′
22
Натан Коллинз
8
Матиас Йенсен
7
Кевин Шаде
9
Игор Тиаго
18
Егор Ярмолюк
79′
6
Джордан Хендерсон
88′
24
Миккель Дамсгор
68′
19
Данго Уаттара
2
Аарон Хики
61′
27
Виталий Янельт
Статистика
Манчестер Сити
Брентфорд
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
25
4
Удары в створ
10
2
Угловые
10
2
Фолы
8
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
