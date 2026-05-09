«Атлетико» проиграл «Сельте» в матче Ла Лиги

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Сельта» обыграла мадридский «Атлетико» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе клуба из Виго мяч забил Борха Иглесиас (62-я минута).
«Сельта», набрав 50 очков, занимает шестое место в таблице Ла Лиги, где «Атлетико» (63) идет четвертым.
В следующем туре «Сельта» примет «Леванте» 12 мая. «Атлетико» в этот день встретится с «Осасуной» в гостях.
В других матчах «Эльче» дома сыграл вничью с «Алавесом» (1:1), а «Севилья» на своем поле обыграла «Эспаньол» (2:1).
Футбол, Испания, 35-й тур
9.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Клаудио Хиральдес
Голы
Сельта
Борха Иглесиас
(Виллиотт Сведберг)
62′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
18
Марк Пубиль
3
Маттео Руджери
14
Маркос Льоренте
17
Давид Ганцко
6
Коке
9
Александр Серлот
22
Адемола Лукман
60′
16
Науэль Молина
2
Хосе Хименес
20′
24
Робен Ле Норман
69′
21
Обед Варгас
10
Алекс Баэна
66′
69′
61
Мигель Кубо
7
Антуан Гризманн
61′
11
Тьяго Альмада
Сельта
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
29
Йоэль Лаго
8
Фер Лопес
77′
6
Илайш Мориба
19′
14
Альваро Нуньес
68′
5
Серхио Каррейра
3
Оскар Мингеса
89′
21
Михайло Ристич
7
Борха Иглесиас
68′
9
Ферран Хутгла
18
Пабло Дуран
68′
10
Яго Аспас
19
Виллиотт Сведберг
77′
23
Уго Альварес
Статистика
Атлетико
Сельта
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
20
3
Удары в створ
4
1
Угловые
10
0
Фолы
11
13
Офсайды
2
5
Судейская бригада
Главный судья
Иосу Галеч Апестегия
(Испания)
