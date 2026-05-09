«Галатасарай» четвертый раз подряд стал чемпионом Турции

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Галатасарай» обыграл «Антальяспор» в матче предпоследнего, 33-го тура чемпионата Турции по футболу и досрочно стал чемпионом страны.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, у которых отличились Марио Лемина (56-я минута), Виктор Осимхен (66, с пенальти; 88) и Каан Айхан (90+5). В составе проигравших дубль оформил Сонер Дикмен (45+3, 62).
Лидирующий в таблице «Галатасарай» набрал 77 очков и за тур до конца чемпионата стал недосягаемым для идущего вторым «Фенербахче» (73 очка), который в параллельном матче обыграл на выезде «Коньяспор» (3:0).
«Галатасарай» в четвертый раз подряд стал победителем Суперлиги. Всего это чемпионство для команды 26-е, что является рекордом страны. Также «Галатасарай» является лидером по количеству побед в Кубке (19) и Суперкубке (17) Турции.