Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Торонто» в матче MLS

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Торонто завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых мячи забили Родриго Де Пауль (44-я минута), Луис Суарес (56), Серхио Регилон (73) и Лионель Месси (75). В составе проигравших дублем отметился Эмилио Аристасабаль (82, 90).
На счету Месси и Де Пауля также по две результативные передачи.
«Интер Майами», набрав 22 очка, занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Торонто» с 14 баллами идет восьмым.