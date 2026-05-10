«Шахтер» стал 16-кратным чемпионом Украины по футболу

«Шахтер» набрал 66 очков и за три тура до завершения чемпионата стал недосягаем до занимающего второе место «Полесья» (55 очков). «Шахтер» стал чемпионом Украины в третий раз за последние четыре сезона и в 16-й раз в своей истории. Национальный рекорд принадлежит киевскому «Динамо» (17 чемпионств).