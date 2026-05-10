«Шахтер» стал 16-кратным чемпионом Украины по футболу

Встреча прошла во Львове и завершилась со счетом 4:0 в пользу «горняков». Дублем отметился Изаке (55-я и 61-я минуты), также мячи забили Дмитрий Крысков (45+3) и Лассина Траоре (67).
«Шахтер» набрал 66 очков и за три тура до завершения чемпионата стал недосягаем до занимающего второе место «Полесья» (55 очков). «Шахтер» стал чемпионом Украины в третий раз за последние четыре сезона и в 16-й раз в своей истории. Национальный рекорд принадлежит киевскому «Динамо» (17 чемпионств).
«Полтава» из-за поражения лишилась шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Украины. Команда замыкает таблицу с 12 очками.
В 28-м туре «Шахтер» примет «Оболонь» 13 мая, а «Полтава» в тот же день в гостях сыграет с «ЛНЗ Черкассы».