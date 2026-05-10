«Арсенал» едва не упустил чемпионство в игре с аутсайдером: гол «Вест Хэма» отменили после шестиминутной паузы

«Арсенал» с огромным трудом обыграл «Вест Хэм» (1:0) в 36-м туре АПЛ и вновь оторвался от «Манчестер Сити» на пять очков (у «горожан» есть игра в запасе). Нервная чемпионская гонка подходит к концу, и пока лондонцы — ее фавориты. Правда, в самом конце игры с «Вест Хэмом» команда Микеля Артеты едва не сделала «Сити» огромный подарок — «молотобойцы» отыгрались, но мяч отменили после долгого разбирательства.
«Арсенал» давил, но забил лишь в конце матча.
При этом начал «Арсенал» шикарно: после дебютных 20 минут вел по ударам восемь — ноль, а Леандро Троссар даже попал в штангу. Игра проходила под огромным преимуществом команды Микеля Артеты, но забить никак не удалось. К тому же ближе к перерыву «Вест Хэм» немного пришел в себя — стал больше действовать с мячом и даже иногда атаковать.
Во втором тайме ситуация выровнялась еще сильнее. После перерыва «Вест Хэм» больше бил (шесть против пяти), подал больше угловых (три на один) и уже не так кошмарно уступил во владении мячом (39% против 61%).
Неудивительно — гол был необходим обеим командам. «Арсенал» борется за чемпионство, «Вест Хэм» — за выживание. Вот только ближе к концу встречи владение инициативой вновь перешло к «канонирам», которых ничья устраивала намного меньше соперника.
Единственный легальный гол на 83-й минуте воткнул неудачник первого тайма Троссар. Огромную роль в эпизоде сыграл ассистировавший бельгийцу Мартин Эдегор. Норвежец сочинил изящную комбинацию на правом полуфланге, втащил мяч в штрафную и удобно выкатил Троссару под удар.
31-летний бельгиец забил шестой мяч в нынешней АПЛ, а этот гол по значению может стать чемпионским. Ничья снова бы выровняла «Арсенал» и «Ман Сити» по потерянным очкам. Теперь же, по данным Opta, вероятность чемпионства «канониров» взлетела до 87,2%.
«Вест Хэм» отыгрался в компенсированное время — гол отменили после долгой паузы
Правда, счастье «Арсенала» едва не украл Каллум Уилсон. 34-летний форвард сравнял счет после углового в компенсированное время. Англичанин вонзил мяч за линию ворот, поймав его после борьбы во вратарской — Давид Райя неудачно сыграл на выходе и не зафиксировал мяч.
Главный арбитр Крис Кавана сначала засчитал гол, но после вмешался ВАР. Коллеги Каваны несколько минут изучали повтор эпизода, после чего пригласили главного судью для самостоятельного принятия решения. После еще нескольких минут изучения Кавана отменил гол — игроки «Вест Хэма» слишком сильно мешали голкиперу «Арсенала» сыграть на выходе из ворот.
Арбитр зафиксировал нарушение со стороны нападающего Пабло Фелипе. Забавно, что самому «Арсеналу» по ходу сезона неоднократно прилетала критика за чересчур жесткую борьбу на угловых у чужих ворот.
«Вест Хэм» упустил отличный шанс заработать очки против «Арсенала» еще до пропущенного. На 78-й минуте полузащитник Матеуш Фернандеш не переиграл Райю с линии вратарской, так что злиться команда Нуну за поражение может только на себя.
«Вест Хэм» остался в зоне вылета на 18-й строчке — «Тоттенхэм» опережает на один балл и имеет игру в запасе. «Арсенал» же оторвался от «Ман Сити» на пять очков. У команды Пепа Гвардиолы тоже игра в запасе.
Артемий Кутейников