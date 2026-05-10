Болельщики «Барселоны» по ошибке закидали камнями автобус своей команды

На подъезде к стадиону из-за большого количества дыма от дымовых шашек и файеров болельщики «Барселоны» не смогли разглядеть, какой именно автобус принадлежит их клубу. Они приняли его за транспорт соперника и забросали камнями и бутылками, повредив несколько стекол.