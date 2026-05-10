Болельщики «Барселоны» по ошибке закидали камнями автобус своей команды

Болельщики «Барселоны» забросали камнями автобус своей команды и «Реала» перед началом матча 35-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca.
В воскресенье, 10 мая, в районе стадиона «Камп Ноу» в Барселоне произошли беспорядки, связанные с прибытием команд на центральный матч сезона.
На подъезде к стадиону из-за большого количества дыма от дымовых шашек и файеров болельщики «Барселоны» не смогли разглядеть, какой именно автобус принадлежит их клубу. Они приняли его за транспорт соперника и забросали камнями и бутылками, повредив несколько стекол.
Позднее был поврежден и автобус с представителями «Реала», который фанаты тоже закидали камнями. В результате нападения было полностью разбито одно из боковых окон.
После первого тайма счет 2:0 в пользу «Барселноы», голы на счету Маркуса Рэшфорда (9-я минута), Феррана Торреса (18).
В случае победы хозяев или ничьей каталонская команда досрочно станет чемпионом Испании.
Ханс-Дитер Флик
Альваро Арбелоа
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
