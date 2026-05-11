«ПСЖ» дома всухую победил «Брест», Сафонов остался в запасе

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Дезире Дуэ.
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе — в воротах «ПСЖ» сыграл итальянец Ренато Марин.
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 с 73 очками, отрыв парижан от идущего вторым «Ланса» составляет 6 очков. Для того, чтобы досрочно стать чемпионом Франции, «ПСЖ» нужно не проиграть в очной встрече с «Лансом», которая пройдет 13 мая.
«Брест» идет на 12-м месте в таблице Лиги 1 с 38 очками.
Футбол, Франция, 33-й тур
10.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Эрик Руа
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Люка Эрнандез)
82′
Составы команд
ПСЖ
89
Ренато Марин
24
Сенни Маюлу
21
Люка Эрнандез
27
Педро Фернандес
4
Лукас Бералдо
5
Маркиньос
6
Илья Забарный
8
Фабиан Руис
61′
7
Хвича Кварацхелия
9
Гонсалу Рамуш
61′
10
Усман Дембеле
19
Ли Кан Ин
53′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
69′
87
Жоау Невеш
Брест
30
Грегуар Кудер
36
Рафаэль Ле Гуэн
4
Мишель Диаз
7
Жуниор Дина Эбимбе
27
Даоуда Гуиндо
19
Людовик Айорк
13
Жорис Шотар
8
Уго Магнетти
24
Люка Тузар
88′
33
Хамиду Макалу
10
Ромен Дель Кастильо
87′
14
Мама Бальде
23
Камори Думбия
67′
14
Реми Лабо Ласкари
Статистика
ПСЖ
Брест
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
6
2
Угловые
13
2
Фолы
5
12
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
