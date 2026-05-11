Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.35
П2
2.55
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
2.95
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
П1
X
П2

«ПСЖ» дома всухую победил «Брест», Сафонов остался в запасе

«ПСЖ» на своем поле победил «Брест» в матче 33-го тура Лиги 1 — 1:0.

Источник: Reuters

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Дезире Дуэ.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе — в воротах «ПСЖ» сыграл итальянец Ренато Марин.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 с 73 очками, отрыв парижан от идущего вторым «Ланса» составляет 6 очков. Для того, чтобы досрочно стать чемпионом Франции, «ПСЖ» нужно не проиграть в очной встрече с «Лансом», которая пройдет 13 мая.

«Брест» идет на 12-м месте в таблице Лиги 1 с 38 очками.

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 0:0
Брест
Футбол, Франция, 33-й тур
10.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Эрик Руа
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Люка Эрнандез)
82′
Составы команд
ПСЖ
89
Ренато Марин
24
Сенни Маюлу
21
Люка Эрнандез
27
Педро Фернандес
4
Лукас Бералдо
5
Маркиньос
6
Илья Забарный
8
Фабиан Руис
61′
7
Хвича Кварацхелия
9
Гонсалу Рамуш
61′
10
Усман Дембеле
19
Ли Кан Ин
53′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
69′
87
Жоау Невеш
Брест
30
Грегуар Кудер
36
Рафаэль Ле Гуэн
4
Мишель Диаз
7
Жуниор Дина Эбимбе
27
Даоуда Гуиндо
19
Людовик Айорк
13
Жорис Шотар
8
Уго Магнетти
24
Люка Тузар
88′
33
Хамиду Макалу
10
Ромен Дель Кастильо
87′
14
Мама Бальде
23
Камори Думбия
67′
14
Реми Лабо Ласкари
Статистика
ПСЖ
Брест
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
6
2
Угловые
13
2
Фолы
5
12
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Біографія Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Читать дальше