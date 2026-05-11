Флик — о чемпионстве «Барселоны»: «Я никогда не забуду этот момент»

Каталонцы завоевали титул после победы над «Реалом» в 35-м туре (2:0).
«Я никогда не забуду этот момент. Моя команда великолепна, и я в восторге. Я очень горжусь своими игроками. Это невероятно — вместе с болельщиками, в “Класико”, победить “Реал”. Мы играли очень хорошо, отлично защищались и забили два великолепных гола», — приводит слова Флика Marca.
Напомним, что утром 10 мая не стало отца Флика.
Футбол, Испания, 35-й тур
10.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу, 62213 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Альваро Арбелоа
Голы
Барселона
Маркус Рэшфорд
9′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
18′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
24
Эрик Гарсия
2
Жоау Канселу
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
8
Педри
14
Маркус Рэшфорд
64′
21
Френки де Йонг
16
Фермин Лопес
88′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
52′
64′
11
Рафинья
81′
7
Ферран Торрес
77′
22
Марк Берналь
6
Гави
77′
9
Роберт Левандовски
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
81′
20
Франсиско Гарсия
7
Винисиус Жуниор
5
Джуд Беллингем
55′
17
Рауль Асенсио
52′
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тчуамени
21
Браим Диас
79′
30
Франко Мастантуоно
16
Гонсало Гарсия
79′
38
Сесар Паласиос
6
Эдуардо Камавинга
40′
70′
45
Тиаго Питарч
Статистика
Барселона
Реал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
7
1
Угловые
4
8
Фолы
18
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти