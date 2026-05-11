Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
2.92
3.35
2.55
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
2.37
3.39
3.00
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
КАМАЗ
1.93
3.47
4.12
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
ЦСКА
3.31
3.58
2.18
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Унион Б
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Балтика
0
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Рома
3
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
Флик — о чемпионстве «Барселоны»: «Я никогда не забуду этот момент»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал чемпионство команды в испанской Ла Лиге.

Каталонцы завоевали титул после победы над «Реалом» в 35-м туре (2:0).

«Я никогда не забуду этот момент. Моя команда великолепна, и я в восторге. Я очень горжусь своими игроками. Это невероятно — вместе с болельщиками, в “Класико”, победить “Реал”. Мы играли очень хорошо, отлично защищались и забили два великолепных гола», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, что утром 10 мая не стало отца Флика.

Барселона
2:0
Первый тайм: 2:0
Реал
Футбол, Испания, 35-й тур
10.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу, 62213 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Альваро Арбелоа
Голы
Барселона
Маркус Рэшфорд
9′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
18′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
24
Эрик Гарсия
2
Жоау Канселу
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
8
Педри
14
Маркус Рэшфорд
64′
21
Френки де Йонг
16
Фермин Лопес
88′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
52′
64′
11
Рафинья
81′
7
Ферран Торрес
77′
22
Марк Берналь
6
Гави
77′
9
Роберт Левандовски
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
81′
20
Франсиско Гарсия
7
Винисиус Жуниор
5
Джуд Беллингем
55′
17
Рауль Асенсио
52′
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тчуамени
21
Браим Диас
79′
30
Франко Мастантуоно
16
Гонсало Гарсия
79′
38
Сесар Паласиос
6
Эдуардо Камавинга
40′
70′
45
Тиаго Питарч
Статистика
Барселона
Реал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
7
1
Угловые
4
8
Фолы
18
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
