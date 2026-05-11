Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.30
П2
2.60
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.37
П2
3.03
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.45
П2
3.96
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.54
П2
2.31
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.12
П2
2.75
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.26
П2
6.23
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.20
П2
1.84
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.30
П2
6.24
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.96
П2
4.45
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.29
П2
3.06
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
П1
X
П2

Болельщики «Барселоны» забросали камнями автобус своей же команды

Болельщики «Барселоны» перед матчем с мадридским «Реалом» в 35-м туре чемпионата Испании по ошибке забросали камнями и бутылками автобус своей же команды. Об этом сообщило издание Marca.

Источник: Reuters

Перед матчем на подъезде к стадиону из-за дыма от горящих дымовых шашек болельщики не смогли понять, чей автобус проезжает мимо. Из-за этого они забросали бутылками и камнями автобус «Барселоны», выбив несколько окон.

После этого каталонские болельщики забросали и транспортное средство мадридского «Реала», полностью разбив боковое стекло.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Маркус Рашфорд и Ферран Торрес.

Эта победа позволила «Барселоне» досрочно завоевать чемпионский титул.

Барселона
2:0
Первый тайм: 2:0
Реал
Футбол, Испания, 35-й тур
10.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу, 62213 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Альваро Арбелоа
Голы
Барселона
Маркус Рэшфорд
9′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
18′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
24
Эрик Гарсия
2
Жоау Канселу
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
8
Педри
14
Маркус Рэшфорд
64′
21
Френки де Йонг
16
Фермин Лопес
88′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
52′
64′
11
Рафинья
81′
7
Ферран Торрес
77′
22
Марк Берналь
6
Гави
77′
9
Роберт Левандовски
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
81′
20
Франсиско Гарсия
7
Винисиус Жуниор
5
Джуд Беллингем
55′
17
Рауль Асенсио
52′
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тчуамени
21
Браим Диас
79′
30
Франко Мастантуоно
16
Гонсало Гарсия
79′
38
Сесар Паласиос
6
Эдуардо Камавинга
40′
70′
45
Тиаго Питарч
Статистика
Барселона
Реал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
7
1
Угловые
4
8
Фолы
18
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти