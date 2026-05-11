Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.30
П2
2.60
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.37
П2
3.03
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.45
П2
3.96
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.54
П2
2.31
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.12
П2
2.75
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.26
П2
6.23
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.20
П2
1.84
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.30
П2
6.24
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.96
П2
4.45
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.29
П2
3.06
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лорьян
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Аталанта
3
П1
X
П2

«Если ты не псих, ты не вратарь»: конкурент Сафонова о профессиональных качествах

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Ренато Марин после матча 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом» рассказал о своих сильных качествах.

Источник: Reuters

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Ренато Марин после матча 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом» рассказал о своих сильных качествах. Его слова приводит Canal Supporters.

«Мои сильные стороны? Я немного агрессивен, как показывают мои сейвы. Мне нравится выходить вперед, чтобы прессинговать нападающего и не давать ему пространства. Нет, я не боюсь. Если ты не псих, ты не вратарь», — заявил Марин.

Матч проходил в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий Дезире Дуэ с передачи Люка Эрнандеса.

«ПСЖ» набрал 73 очка и за два тура до конца чемпионата занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» с 38 очками находится на 12-й позиции. «ПСЖ» досрочно обеспечил себе чемпионский титул по итогам этого тура.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Ворота парижской команды защищал Марин. Сафонов был включен в заявку на матч, но на поле не вышел.

До этого появилась информация, что Сафонов после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» стал испытывать боли в икроножных мышцах. Именно по этой причине Сафонов не сыграл в матче чемпионата Франции с «Лорьяном» и провел всего одну тренировку перед ответной игрой с «Баварией».

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 0:0
Брест
Футбол, Франция, 33-й тур
10.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Эрик Руа
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Люка Эрнандез)
82′
Составы команд
ПСЖ
89
Ренато Марин
24
Сенни Маюлу
21
Люка Эрнандез
27
Педро Фернандес
4
Лукас Бералдо
5
Маркиньос
6
Илья Забарный
8
Фабиан Руис
61′
7
Хвича Кварацхелия
9
Гонсалу Рамуш
61′
10
Усман Дембеле
19
Ли Кан Ин
53′
14
Дезире Дуэ
29
Брэдли Барколя
69′
87
Жоау Невеш
Брест
30
Грегуар Кудер
36
Рафаэль Ле Гуэн
4
Мишель Диаз
7
Жуниор Дина Эбимбе
27
Даоуда Гуиндо
19
Людовик Айорк
13
Жорис Шотар
8
Уго Магнетти
24
Люка Тузар
88′
33
Хамиду Макалу
10
Ромен Дель Кастильо
87′
14
Мама Бальде
23
Камори Думбия
67′
14
Реми Лабо Ласкари
Статистика
ПСЖ
Брест
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
6
2
Угловые
13
2
Фолы
5
12
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
