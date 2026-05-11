Шевалье, проигравший конкуренцию Сафонову, может покинуть «ПСЖ» в конце сезона

24-летний француз перешел в «ПСЖ» минувшим летом из «Лилля» за 40 млн евро и в первой части сезона был основным вратарем команды, но затем проиграл конкуренцию российскому голкиперу Матвею Сафонову.
Как отмечает источник, Шевалье не захочет быть вторым номером в клубе, и поэтому парижане могут продать его в летнее трансферное окно.
Последний раз Шевалье выходил на поле 23 января.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше