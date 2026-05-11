Мбаппе бойкотирует домашние матчи «Реала» из-за фанатов

Отмечается, что футболист не хочет участвовать в играх команды из-за негативной реакции фанатов, которые освистывают его. Игрок уже пропустил недавний выездной матч «Реала» с «Барселоной», в котором мадридский клуб проиграл со счетом 0:2. Сообщалось, что это произошло из-за травмы, но, согласно другой версии, француз ушел с тренировки, когда узнал, что не попадет в состав на игру.