«Болонья» вырвала победу в концовке матча Серии А против «Наполи»

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. «Болонья» вела в два мяча, после того как голы на свой счет записали Федерико Бернардески (10-я минута) и Рикардо Орсолини (34), реализовавший 11-метровый удар. «Наполи» ответил голами Джованни Ди Лоренцо (45+2) и Алиссона Сантоса (48). Победный мяч забил Джонатан Роу в компенсированное время (90+1).