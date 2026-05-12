Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

«Болонья» вырвала победу в концовке матча Серии А против «Наполи»

Футболисты «Болоньи» вырвали победу в концовке матча Серии А против «Наполи».

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Наполи» дома проиграл «Болонье» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. «Болонья» вела в два мяча, после того как голы на свой счет записали Федерико Бернардески (10-я минута) и Рикардо Орсолини (34), реализовавший 11-метровый удар. «Наполи» ответил голами Джованни Ди Лоренцо (45+2) и Алиссона Сантоса (48). Победный мяч забил Джонатан Роу в компенсированное время (90+1).

«Наполи» (70 очков) занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (52) располагается на восьмой строчке.

В предпоследнем туре Серии А «Наполи» в гостях сыграет с «Пизой», а «Болонья» на выезде встретится с «Аталантой» из Бергамо. Даты матчей еще не утверждены.

Наполи
2:3
Первый тайм: 1:2
Болонья
Футбол, Италия, 36-й тур
11.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Винченцо Итальяно
Голы
Наполи
Джованни Ди Лоренцо
45+2′
Алиссон Сантос
(Расмус Хейлунн)
48′
Болонья
Федерико Бернардески
(Хуан Миранда)
10′
Риккардо Орсолини
34′
Джонатан Роу
90+1′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
22
Джованни Ди Лоренцо
4
Алессандро Буонджорно
13
Амир Ррахмани
19
Расмус Хейлунн
8
Скотт Мактоминай
27
Алиссон Сантос
21
Маттео Политано
84′
85′
37
Леонардо Спинаццола
3
Мигель Гутьеррес
87′
30
Паскуале Маццокки
68
Станислав Лоботка
76′
6
Билли Гилмор
23
Джоване
76′
20
Эльиф Эльмас
Болонья
25
Массимо Пессина
33
Хуан Миранда
8
Ремо Фройлер
9
Сантьяго Кастро
7
Риккардо Орсолини
26
Джон Лукуми
69′
17
Жоао Мариу
38′
64′
20
Надир Зортеа
4
Томмазо Побега
81′
6
Никола Моро
19
Льюис Фергюсон
81′
23
Симон Зом
10
Федерико Бернардески
47′
73′
11
Джонатан Роу
5
Эйвинн Хелланн
58′
82′
14
Торбьорн Хеггем
Статистика
Наполи
Болонья
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
5
4
Угловые
7
1
Фолы
10
12
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти