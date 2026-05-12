«Тоттенхэм» не удержал победу над «Лидсом»

В начале второго тайма у хозяев гол забил Матис Тель. На 74-й минуте гости отыгрались благодаря реализованному пенальти в исполнении Доминика Калверта-Льюина.
Судья добавил к основному времени второго тайма 13 минут.
«Тоттенхэм» набрал 38 очков и занимает 17-е место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего в зоне вылета «Вест Хэма» за два тура до конца сезона составляет два очка. «Лидс» с 44 очками — на 14-й строчке.
В следующем туре «шпоры» сыграют на выезде с «Челси», «Вест Хэм» — с «Ньюкаслом».
Футбол, Англия, Тур 36
11.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Даниэль Фарке
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Матис Тель
50′
Лидс
Доминик Калверт-Льюин
74′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
82′
39
Рандаль Коло Муани
22
Конор Галлахер
9
Ришарлисон
4
Кевин Дансо
41′
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
66′
13
Дестини Удоджи
85′
24
Джед Спенс
11
Матис Тель
85′
10
Джеймс Мэддисон
30
Родриго Бентанкур
81′
15
Лукас Бергвалль
Лидс
26
Карл Дарлоу
6
Джо Родон
79′
15
Яка Бийол
24
Джеймс Джастин
4
Итан Ампаду
18
Антон Штах
9
Доминик Калверт-Льюин
5
Паскаль Стрейк
56′
23
Себастьян Борнау
7
Дэниэл Джеймс
63′
14
Лукас Нмеча
22
Ао Танака
90′
8
Шон Лонгстафф
11
Брэнден Ааронсон
63′
29
Вильфред Ньонто
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Лидс
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
16
11
Удары в створ
3
4
Угловые
14
2
Фолы
12
7
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
