Флаг Палестины в руках Ямаля, салют и насмешка над «Реалом». Как прошел чемпионский парад «Барселоны»

«Слава богу, я не мадридиста».

Источник: Reuters

«Барселона» во второй раз подряд стала чемпионом Испании, досрочно оформив титул в класико. Событие решили отметить — клуб провел парад на улицах города. Празднование получилось ярким: Роберт Левандовски и Войцех Щенсны прокатились прямо на крыше клубного автобуса, а Ламин Ямаль позировал с оскорбительной для «Реала» футболкой. И не только с ней.

Провокация Ямаля

11 мая команда выехала от «Камп Ноу» на автобусе и неспешно отправилась по Барселоне. Тысячи болельщиков заполнили городские улицы, чтобы отпраздновать триумф вместе с сине-гранатовыми. Фанаты подходили почти вплотную и постоянно пытались передать футболистам различные предметы: в сторону автобуса летели майки, шарфы и флаги.

Футбол
Испания 2025/2026
35-й тур, 10.05.2026, 22:00
Барселона
2
Реал
0

Некоторые вещи бесследно исчезали в праздничной суматохе, другие же мгновенно становились частью чемпионского парада. Ярче всех отметился Ямаль: звездный полузащитник поймал футболку «Барсы» с надписью: «Слава богу, я не мадридиста».

Его явно позабавил текст, и он тут же показал джерси одноклубнику Жоау Канселу. Затем Ламин начал размахивать ею и пританцовывать, чем вызвал бурную реакцию болельщиков. Впечатленный громкой поддержкой фанатов испанец поделился эмоциями.

«Это невероятно — они всегда с нами и в важные дни, и в не самые важные. Нужно ценить каждый трофей, который мы выигрываем, потому что они даются непросто», — сказал он.

На этом Ямаль не остановился — в соцсетях также широко разошлись фото и видео, на которых он размахивает флагом Палестины.

Левандовски и Щенсны с мороженым

Участие в праздновании принял и главный тренер «Барселоны» Ханси Флик, у которого в день класико умер отец. Немецкий специалист активно общался с игроками и даже стрелял в толпу из большой хлопушки.

Особое внимание болельщиков было приковано к Щенсны и Левандовски, которые забрались на крышу автобуса. Там футболисты не скучали: любовались видами и ели мороженое. Вратарь к тому же не стеснялся курить на камеру. Единственная проблема — поляков иногда тревожили ветви деревьев, низко спускающиеся над дорогой.

У них получился забавный диалог, в котором вратарь, похоже, намекнул на варианты продолжения карьеры нападающего.

Щенсны: «Останешься в Барселоне? Здесь больше поляков, чем в Чикаго. А в Турине вообще только [Аркадиуш] Милик».

Левандовски: «Сейчас я просто наслаждаюсь этим чемпионством».

Щенсны: «А у меня в “Барсе” выше процент побед в лиге — 100 процентов. Два титула из двух. А у тебя, получается, 75 процентов, Леви!».

Левандовски: «Зато у меня с “Баварией” процент побед в лиге был максимальный».

Щенсны: «У меня в “Арсенале” тоже было 100 процентов. Правда, речь про процент поражений — ни одной победы».

В целом на мероприятии недовольных не было. Только радостные лица вокруг.

«Наслаждаюсь этим моментом вместе со всеми, кто пришел нас поддержать, — поделился Пау Кубарси. — Мы очень счастливы. Давайте радоваться все вместе, как одна большая семья. В начале было непросто войти в колею, но мы провели отличный сезон. Болельщики действительно чувствуют связь с нами. Мы — команда, которая очень хочет добиться больших успехов».

С заходом солнца фанаты устроили вокруг автобуса яркое фаер-шоу и салют.

Спасибо за эту уникальную вечеринку, друзья! За множество подобных моментов впереди! «— написали в соцсетях “Барселоны”.

Максим Слекишин