Флаг Палестины в руках Ямаля, салют и насмешка над «Реалом». Как прошел чемпионский парад «Барселоны»

«Барселона» во второй раз подряд стала чемпионом Испании, досрочно оформив титул в класико. Событие решили отметить — клуб провел парад на улицах города. Празднование получилось ярким: Роберт Левандовски и Войцех Щенсны прокатились прямо на крыше клубного автобуса, а Ламин Ямаль позировал с оскорбительной для «Реала» футболкой. И не только с ней.
Провокация Ямаля
11 мая команда выехала от «Камп Ноу» на автобусе и неспешно отправилась по Барселоне. Тысячи болельщиков заполнили городские улицы, чтобы отпраздновать триумф вместе с сине-гранатовыми. Фанаты подходили почти вплотную и постоянно пытались передать футболистам различные предметы: в сторону автобуса летели майки, шарфы и флаги.
Некоторые вещи бесследно исчезали в праздничной суматохе, другие же мгновенно становились частью чемпионского парада. Ярче всех отметился Ямаль: звездный полузащитник поймал футболку «Барсы» с надписью: «Слава богу, я не мадридиста».
Его явно позабавил текст, и он тут же показал джерси одноклубнику Жоау Канселу. Затем Ламин начал размахивать ею и пританцовывать, чем вызвал бурную реакцию болельщиков. Впечатленный громкой поддержкой фанатов испанец поделился эмоциями.
«Это невероятно — они всегда с нами и в важные дни, и в не самые важные. Нужно ценить каждый трофей, который мы выигрываем, потому что они даются непросто», — сказал он.
На этом Ямаль не остановился — в соцсетях также широко разошлись фото и видео, на которых он размахивает флагом Палестины.
Левандовски и Щенсны с мороженым
Участие в праздновании принял и главный тренер «Барселоны» Ханси Флик, у которого в день класико умер отец. Немецкий специалист активно общался с игроками и даже стрелял в толпу из большой хлопушки.
Особое внимание болельщиков было приковано к Щенсны и Левандовски, которые забрались на крышу автобуса. Там футболисты не скучали: любовались видами и ели мороженое. Вратарь к тому же не стеснялся курить на камеру. Единственная проблема — поляков иногда тревожили ветви деревьев, низко спускающиеся над дорогой.
У них получился забавный диалог, в котором вратарь, похоже, намекнул на варианты продолжения карьеры нападающего.
Щенсны: «Останешься в Барселоне? Здесь больше поляков, чем в Чикаго. А в Турине вообще только [Аркадиуш] Милик».
Левандовски: «Сейчас я просто наслаждаюсь этим чемпионством».
Щенсны: «А у меня в “Барсе” выше процент побед в лиге — 100 процентов. Два титула из двух. А у тебя, получается, 75 процентов, Леви!».
Левандовски: «Зато у меня с “Баварией” процент побед в лиге был максимальный».
Щенсны: «У меня в “Арсенале” тоже было 100 процентов. Правда, речь про процент поражений — ни одной победы».
В целом на мероприятии недовольных не было. Только радостные лица вокруг.
«Наслаждаюсь этим моментом вместе со всеми, кто пришел нас поддержать, — поделился Пау Кубарси. — Мы очень счастливы. Давайте радоваться все вместе, как одна большая семья. В начале было непросто войти в колею, но мы провели отличный сезон. Болельщики действительно чувствуют связь с нами. Мы — команда, которая очень хочет добиться больших успехов».
С заходом солнца фанаты устроили вокруг автобуса яркое фаер-шоу и салют.
Спасибо за эту уникальную вечеринку, друзья! За множество подобных моментов впереди! «— написали в соцсетях “Барселоны”.
Максим Слекишин