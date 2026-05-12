Юристы «Барселоны» оценят заявления президента «Реала» Переса

Флорентино Перес среди прочего заявил, что руководство чемпионата Испании является врагом его клуба, в то время как «Барселона» всегда оказывается в выигрыше, а судьи обогащаются за счет каталонцев.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 12 мая. /ТАСС/. Юристы футбольного клуба «Барселона» оценят заявления президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, касающиеся обвинений каталонского клуба в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

Ранее Перес во время пресс-конференции пообещал разобраться с так называемым «делом Негрейры», фигурантом которого является «Барселона». Президент «Реала» заявил, что руководство чемпионата Испании является врагом его клуба, в то время как «Барселона» всегда оказывается в выигрыше, а судьи чемпионата Испании обогащаются за счет каталонцев.

«После пресс-конференции, проведенной президентом “Реала” Флорентино Пересом, сообщаем, что наш юридический отдел внимательно изучает его заявления и обвинения. В настоящее время они анализируются, оцениваются дальнейшие шаги. Мы предоставим дополнительную информацию о нашей позиции и любых принятых решениях в должное время», — говорится в заявлении «Барселоны».

В 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Энрикесу Негрейре. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с работой арбитров. Как сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.